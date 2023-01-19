Bursa semalarında UFO bulutları şaşırttı!

Bursa'da iki gündür etkili olan lodos sonrasında bu sabah saatlerinde ortaya çıkan bulutların şekli dolayısıyla vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi.Pazaryeri Gündem / BURSA (İGFA) - UFO görünümlü bulutu gören vatandaşlar farklı ana tanıklık etmenin heyecanını yaşadı.

Bursa'nın bir çok kesiminden rahatlıkla gözlemlenebilen bulutu bazı vatandaşlar da fotoğraf ve video çekerek ölümsüzleştirdi.

WhatsApp hattımıza ulaşan görüntüler Ovaakça Santral Mahallesi ile Merinos mevkiinden...

https://youtu.be/QMQi53sfRkY