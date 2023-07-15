Bursa şehitliğinde duygusal anma

Bursa Valiliği’nin koordinasyonunda Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Hamitler ve Pınarbaşı Şehitliklerinde anma töreni düzenlendi.BURSA (İGFA) - 15 Temmuz hain FETÖ darbe girişiminin yedinci yıldönümünde, 15 Temmuz şehitleri Bursa’da da farklı programlarla anılıyor. Bursa Valiliği koordinasyonunda Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikler kapsamında Vali Yakup Canbolat ve Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş başta olmak üzere Bursa protokolü ilk olarak Hamitler Şehitliği’ni ziyaret etti. Burada şehit mezarlarına kırmızı karanfiller bırakan protokol üyeleri, şehitleri dualarla andı. Bursa protokolü daha sonra Pınarbaşı Şehitliği’ni ziyaret etti. Burada da tüm şehit mezarlarına kırmızı karanfiller bırakıldı, şehit yakınları ile sohbet edildi. Kuran-ı Kerim okunması ve yapılan duanın ardından şehitlikteki anma töreni sona erdi.

15 Temmuz gecesi yaşanan ihaneti konu alan fotoğraf sergisi de Tarihi Belediye Binası yanındaki UNESCO Meydanı’nda ziyarete açıldı. Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu oyuncularının Orkestra Şube Müdürlüğü işbirliğiyle hazırladığı ‘Adım Ömer Halisdemir’ oratoryo gösterisi de beğeniyle izlendi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 7 yıl önce hain bir darbe girişimiyle karşı karşıya kaldıklarını ve büyük bir demokrasi mücadelesi içine girdiklerini hatırlattı. FETÖ tarafından düzenlenen hain darbe girişiminin sonrasında genç-yaşlı, kadın-erkek hatta çocuk olmak üzere her yaştan insanın canlarını ortaya koyarak, vatan için hiç tereddüt etmeden sokağa döküldüğünü söyleyen Başkan Alinur Aktaş, o gece siyasi görüşlerin, etnik kökenlerin bütün önemini kaybettiğini dile getirdi. Türk milletinin Cumhurbaşkanımız öncülüğünde ‘tek devlet, tek vatan, tek bayrak, tek millet’ kavramları etrafında tek bir yürek olduğunu belirten Başkan Alinur Aktaş, “Dünyada eşine benzerine rastlanmayan bir direnişe imza attığımız 15 Temmuz gecesinde 252 şehit verdik. Onlar, vatan için şehadete yürüyen, demokrasi sevdasını, bayrak aşkını, birlik ve beraberlik ruhunu bizlere miras bırakan kahramanlarımız oldu, ruhları şad olsun.

Ülkemizin yakın tarihine kara bir leke olarak yazılan ancak Türkiye’nin müreffeh geleceği adına bir dönüm noktası olan 15 Temmuz günü yaşananlar hafızalarımızdan asla silinmeyecek. Öyle ki o gün yaşananlar gelecek kuşaklara da anlatılarak, birliğimizi, dirliğimizi diri tutmamızı sağlayacak bir bilinç oluşturacak. Bu yüzden 15 Temmuz’u unutmuyor ve unutturmuyoruz. Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak açtığımız sergi ve şehidimiz Ömer Halisdemir’in gözünden 15 Temmuz gecesini anlatan oratoryo gösterisi, o gün yaşananları bizlere hatırlatması açısından büyük önem taşıyor. Bu anlamlı günde şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle yâd ediyorum. Terörün ve hainlerin karşısında dimdik durarak, güzel ülkemizi daha güvenli yarınlara taşıyacağız” dedi.