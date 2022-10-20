Bursa Şehir Hastanesi yolu ulaşılabilir hale geliyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Bursa Şehir Hastanesi’ne sorunsuz ulaşımın sağlanması amacıyla projelendirilen İzmir yolu ile hastane arasındaki 6,5 kilometrelik yolda asfaltlama ve bordür çalışmaları devam ediyor. Sinyalizasyon çalışmalarının da başlayacağı yol, en kısa sürede trafiğe açılacak.BURSA (İGFA) - Bursa Şehir Hastanesi, Büyükşehir Belediyesi’nin yatırımlarıyla daha ulaşılabilir hale geliyor.

İzmir yolu ile Şehir Hastanesi arasında projelendirilen yolun ilk etabı olan 3 bin 500 metrelik bölüm daha önce tamamlanmıştı. Yolun ikinci etabı olan Ceviz Cadde ile hastane arasındaki 3 bin metrelik bölümde kamulaştırma çalışmaları sona ererken, yolda altyapı çalışmalarına geçtiğimiz Kasım ayında başlanmıştı.

Toplam 6 bin 500 metre uzunluğundaki yolda kazı dolgu çalışmalarının tamamlanmasıyla ekipler, asfaltlama ve bordür çalışmalarına start verdi. Toplam 18 bin ton sıcak asfaltın döküleceği yolun en kısa sürede trafiğe açılması hedefleniyor.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, trafik yükünü hafifletmek adına yeni alternatif yollar oluşturmaya çalıştıklarını söyledi. Bursa Şehir Hastanesi ve üniversite gibi hareketliliğin yoğun olduğu bölgelere raylı sistemin yanı sıra karayoluyla ulaşım noktasında da yeni çözümler ürettiklerini belirten Başkan Aktaş, “Şehir Hastanesi’ne İzmir yolundan bağlantıyı sağlayacak olan bu alternatif yolda da çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Toplam 6,5 kilometrelik yolda, kazı dolgu çalışmalarını bitirdikten sonra, asfaltlama ve bordür çalışmalarına başladık. Ekiplerimizin yoğun bir şekilde çalıştığı yolu en kısa zamanda trafiğe açacağız. Şehir Hastanesi’ne ulaşımda trafiğin önemli bir yükünü alacak olan yolun şimdiden hayırlı olmasını diliyorum” dedi.