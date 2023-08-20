Bursa polisinden uyuşturucu ile mücadelede 188 gözaltı!

Bursa il Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce 10 gün boyunca düzenlenen operasyonlarda 188 şahıs yakalandı.BURSA (İGFA) - Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan şahısların suç unsurları ile birlikte yakalanmalarına yönelik olarak yapılan çalışmalar neticesinde; 8 - 17 Ağustos tarihlerindeki çalışmalarını kamuoyuna duyurdu.

Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, 10 günlük çalışmalarda 185 ayrı olayda; Bursa genelinde uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yaptıkları tespit edilen 188 şahsın yakalanarak gözaltına alındığı kaydedildi.

Şahısların üzerlerinde, ikametlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda ise, 28 kilo 800 gram metamfetamin, 22 kilogram sentetik kannabinoid(bonzai), 15 kilogram skunk, 2 kilo 550 gram esrar ile 4 adet tabancanın ele geçirildiği kaydedildi.

Yapılan operasyonlar neticesinde yakalanarak gözaltına alınan şahıslardan 18’i Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak suçundan çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandığı bildirildi.