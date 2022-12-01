Bursa Osmangazi’ye Bilge Kağan Anıtı

Bursa'da Osmangazi Belediyesi, Moğolistan’ın Arkhangai şehri ile olan kardeşliğini pekiştirmek için Yunuseli Mahallesi’ndeki Alparslan Türkeş Caddesi ile Yunuseli Bulvarı arasındaki bulunan caddeye “Bilge Kağan Caddesi” ismini verdi.BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediyesi’nin tarihte ilk ‘Türk’ kelimesinin geçtiği Orhun Yazıtları’nın yer aldığı Moğolistan’ın Arkhangai Belediyesi ile olan kardeş şehir ilişkileri, iyi niyet çerçevesinde gerçekleştirilen diyalog ve etkinliklerle güçleniyor.

Göktürk Devleti’nin en güçlü hükümdarı olarak Türk tarihinde ölümsüz bir yere sahip olan Bilge Kağan isminin, karşılıklı alınan kararla birlikte her iki şehirde de caddelere verildiğini ifade eden Başkan Dündar, “Bilindiği gibi, Türk kelimesinin ilk kullanıldığı Orhun Abideleri Moğolistan’ın Arkhangai şehrinde bulunuyor. Osmangazi Belediyesi olarak kardeş şehrimiz olan Arkhangai şehri yöneticileri ile karşılıklı ziyaret ve işbirliği görüşmelerimiz sırasında, her iki şehirde de bir caddeye Bilgi Kağan isminin verilmesi kararını aldık” dedi.

Ekim ayı meclis toplantısında bu kararın meclisten de geçtiğini anımsatan Başkan Dündar, önümüzdeki günlerde adı verilen Bilge Kağan isminin yazılı olduğu anıtı caddeye dikerek, hem kardeşliğimizi, hem de Bilge Kağan ismini ölümsüzleştireceklerini söyledi.

BİLGE KAĞAN KİMDİR?

Büyük Türk hükümdarı Bilge Kağan, 683 yılında doğdu. Babası Göktürk Devleti'ni yeniden kuran İlteriş Kutlug Kağan, annesi İlbilge Hatun’dur. 8 yaşında babasını kaybeden Bilge Kağan, amcası Kapağan Kağan tarafından büyütüldü. İkinci Göktürk Kağanlığı’nın 4. Kağanı olan Bilge Kağan’ın hükümdarlığı süresince Göktürk Devleti’nin sınırları Çin’in Şan-Tung ovasından, İç Asya’da Karaşar bölgesine, kuzeyde Bayırku sahasından Ani Irmağına, batıda Ceyhun Irmağı dolaylarındaki Semerkand-Belh yoluna kadar genişlemiştir. Tarihte bilinen ilk Türk kelimesinin geçtiği Orhun Yazıtları, Göktürk (Köktürk) imparatorluğunun ünlü hükümdarı Bilge Kağan döneminden kalan yazılı taşlardır. Bu taşlar, hem maddi hem de manevi bakımdan Türk dili, kültürü ve tarihinin en değerli anıtlarıdır. “Türk” kelimesi, Türk Milleti’nin adı olarak ilk defa bu bengü taşlarda geçmektedir. Bilge Kağan, 25 Kasım 734 tarihinde yaşama gözlerini yummuştur.