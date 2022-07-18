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Bursa Osmangazi’den Türk Dünyası kültür hazinesine yeni eser

GÜNDEM 18.07.2022, 17:26
Bursa Osmangazi’den Türk Dünyası kültür hazinesine yeni eser

Bursa'da Osmangazi Belediyesi, geçtiğimiz yıl ev sahipliğini yaptığı 9. Uluslararası Altay Toplulukları Sempozyumu’nda yayınlanan bildirileri kitap haline getirdi. Farklı ülkelerden 90’dan fazla bilim insanının bildirilerinin yer aldığı ‘Altay Toplulukları-Destanlar ve Destan Kültürü’ kitabı, düzenlenen tanıtım toplantısında okurlarla buluştu.BURSA (İGFA) - Altay topluluklarının uygarlık yapısı ve kültürel değerlerinin daha iyi anlaşılmasını sağlamak adına geçtiğimiz yıl Eylül ayında düzenlenen 9. Uluslararası Altay Toplulukları Sempozyumu’na ev sahipliği yapan Osmangazi Belediyesi, sempozyumda yayınlanan bildirileri kitap haline getirerek Türk dünyasının kültür hazinesine kazandırdı.

Japonya, Hindistan, Moğolistan, Kırgızistan, Kazakistan, Azerbaycan, Macaristan ve İspanya’nın aralarında olduğu ülkelerden 90’dan fazla bilim insanının bildirileri ile 3 cilt olarak oluşturulan ‘Altay Toplulukları -Destanlar ve Destan Kültürü’ kitabı, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) Genel Sekreteri Sultan Raev’in de katıldığı toplantı ile Türk dünyasına tanıtıldı.

Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’nde düzenlenen tanıtım toplantısında konuşan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Osmangazi Belediyesi olarak geleneksel hale gelen ve daha önce Bişkek, İstanbul, Seul, Antalya, Ulaanbaatar ve Bişkek-Isıkköl’de yapılan Uluslararası Altay Toplulukları Sempozyumu’nu en son Osmangazi’de gerçekleştirdik. Bu kıymetli organizasyona Osmangazi Belediyesi olarak ev sahipliği yapmaktan onur duyduk. Sempozyuma başta ülkemiz olmak üzere Japonya, Moğolistan, Hindistan, Kırgızistan, Kazakistan, Azerbaycan, Macaristan ve İspanya gibi ülkelerden gelen bilim insanları bildirileriyle katıldı. Bu sempozyuma katılan değerli bilim insanının yayınladığı bildirileri kitap haline getirdik. ‘Altay Toplulukları–Destanlar ve Destan Kültürü’ adlı bu kitabımız aynı zamanda bilimsel belge niteliği taşıyor” dedi.

“BURSA’NIN DÜNYADA HAK ETTİĞİ YERİ ALMASINA ÖZEN GÖSTERİYORUZ”

Osmangazi Belediyesi olarak klasik belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra Osmanlı’ya kurucu başkentlik yapmış Bursa’nın, tarihî ve kültürel mirasına da sahip çıktıklarını dile getiren Başkan Dündar, “Medeniyetler beşiği şehrimize, sosyal ve kültürel faaliyetlerle değer katmayı sürdürürken, düzenlediğimiz sempozyumlarla da bilim dünyasına ev sahipliği yapıyoruz. Sultanlar şehri Bursa’nın tüm bu faaliyetler ve yayınlanan eserlerle dünyada hak ettiği yeri almasına büyük özen gösteriyoruz. Bu bağlamda; her yıl Nisan ayında düzenlediğimiz Osman Gazi’yi Anma ve Bursa’nın Fethi Şenlikleri kapsamında her bir Osmanlı hükümdarı adına bilimsel sempozyumlar düzenliyor, konunun uzmanı değerli bilim insanlarını bir araya getiriyor, bu toplantılarda sunulan bildirileri kitap halinde yayınlayarak evrensel düzeyde bu bildirilerden istifade edilmesini sağlıyoruz. Bu çalışmalarımızın yanı sıra 21 yıldır düzenlediğimiz Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Yarışması ile Liseler Arası Mevlânâ Şiir Yarışması gibi etkinliklerimizle de edebiyat dünyamıza yeni genç nesiller ve eserler kazandırıyoruz. Tüm bu çalışmalar ile kütüphane envanterimize 148 eser kazandırdık” diye konuştu.

“ULAŞABİLDİĞİMİZ HER YERE DEVLETİMİZİN, MİLLETİMİZİN GÜCÜNÜ TAŞIYORUZ”

Altay’dan çıkan ve Avrasya’nın şekillenmesinde önemli rol oynayan Altay Toplulukları’nın destanlarının ve destan kültürünün çok önemli bir yer taşıdığına dikkat çeken Başkan Dündar, “Binlerce yıllık varlığımızın her döneminde olduğu gibi bugün de destanlar yazmaya devam ediyoruz. Milletçe ‘Çanakkale’de, 15 Temmuz’da destanlar yazdık. Medeniyetimize ve tarihimize her dönem sahip çıktık, çıkmaya da devam ediyoruz. Balkanlara, Türk Cumhuriyetlerine, kardeş şehirlerimize ve ulaşabildiğimiz her yere devletimizin, milletimizin, milli birliğimizin gücünü taşıyoruz. Türk Cumhuriyeti’ndeki kardeşlerimizle de bağlarımızı güçlendiren çalışmalar yapıyoruz. Kardeş şehirlerimiz Kazakistan Kapşagay, Özbekistan To’rakorgan ve Moğolistan Arhangay Belediyeleri ile ortak projeler üzerinde çalışıyoruz. Şüphesiz; toplumları var eden, köklü kültürleri ve gelenekleridir.  Türk dünyasının kültürüne, köklerine bağlı toplulukları,  gayretleri, samimiyetleri ve emekleri ile her zaman bir arada durmuş ve bu kültürü geleceğe taşımıştır” dedi.

Başkan Dündar, konuşmasının sonunda Uluslararası Altay Toplulukları Sempozyumu’nun Osmangazi’de gerçekleştirilmesinde ve ‘Altay Toplulukları-Destanlar ve Destan Kültürü’ kitabının hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkürlerini sundu.

RAEV: “BURSA, KALICI ESERLER İLE YILLAR BOYU ANILACAKTIR”

TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Raev de yaptığı konuşmada, 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti seçilen Bursa’nın tarihi, turistik ve doğal güzelliklerinin yanında geride bırakmış olduğu kalıcı eserlerle de yıllar boyu anılacağının altını çizdi. Raev, Osmangazi Belediyesi’nin yayımlamış olduğu bu eseri yaptıkları çalışmalarının yansıması olarak gördüklerini söyledi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Murat Demir ise, tarih ve kültür, turizm şehri, tabiatın başkenti Bursa’nın ‘2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti’ seçildiğini hatırlatarak, Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde Bursa’nın yıl boyunca gerçekleştireceği faaliyetler ile inşallah Türk Dünyasında kalıcı izler bırakacağını kaydeti.

Altay Toplulukları Sempozyumu Akademik Koordinatörü Prof. Dr. İlhan Şahin ise, Altay Toplulukları-Destanlar ve Destan Kültürü kitabının tanıtım toplantısına katılan Uludağ Üniversitesi TÜDAM Müdürü Doç. Dr. Erdem Özdemir de, yöresel enstrümanlar eşliğinde Dede Korkut dilinden Oğuz Destanı’nı seslendirerek programa renk kattı.

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