Bursa Osmangazi’de sebzeler balkonlarda yeşerecek

Yerli ve milli tohum kullanımını yaygınlaştırarak, tarımsal verimliliği arttırmayı hedefleyen Osmangazi Belediyesi, evlerin balkonlarını tarım alanına dönüştürecek bir projeye imza attı.BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediyesi, gıda krizinin konuşulduğu günümüzde, Türkiye’yi tarımda yeniden güçlü bir ülke haline getirmeye yönelik yürüttüğü çalışmalar ile adından sıkça söz ettiriyor.

Ata tohumu ile üretimi yeniden yaygınlaştırmak, yerli tohumu geleceğe taşıyarak sağlıklı ve zengin yarınlar bırakmak adına Ekolojik Yaşam Merkezi’ni kuran ve binlerce yerli fideyi toprakla buluşturan Osmangazi Belediyesi, tarımsal faaliyet dışında kalan vatandaşların da üretim içerisine katılmaları yolunda ilk adımı attı.

Geçtiğimiz aylarda Osmangazi Belediyesi ile Uludağ Üniversitesi arasında Ziraat Fakültesi’nde görev yapan akademisyenler tarafından Ekolojik Yaşam Merkezi’nde vatandaşlara ata tohumu yetiştiriciliği, üretilmesi ve taşıdığı önemi hakkında teorik eğitim verilmesine yönelik ‘Tarımsal Eğitim Protokolü’ imzalanırken, protokol kapsamındaki ilk eğitim ‘Balkon Sebzeciliği’ konusunda yapıldı. Vatandaşların büyük büyük ilgi gösterdiği eğitimde, Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sevinç Başay, balkon sebzeciliği konusunda vatandaşlara bilgilendirmede bulundu.

Balkon sebzeciliği eğitimine katılan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar da, yaptığı konuşmada dünyada tarımın her zaman önemli olduğunu ancak günümüzde daha da önem kazandığına dikkat çekti.

Tarımsal alanda ülkemizin sahip olduğu avantajları kullanmamızın önemine vurgu yapan Başkan Dündar, Ekolojik Yaşam Merkezi projesine ilişkin eğitimlere başladıklarını söyledi. "Türkiye olarak tarıma dayalı olarak gelişen ve büyüyen bir topluma sahibiz" diyen Dündar, "Toplum olarak toprağı ve toprakla uğraşmayı severiz. Ancak tüm bu sevgimize rağmen, topraktan hızlı bir şekilde kopan bir yapıya da sahibiz. 25-30 sene önce Türkiye nüfusunun yüzde 75’i köylerde yaşarken, şuan nüfusun yüzde 82’si şehirlerde yaşıyor. Hızlı şehirleşme, birçok değişimi beraberinde getirdi. Kendimize yeter olduğumuz konularda, başkasına muhtaç hale geldiğimizi görüyoruz. İlkokulda bizlere Türkiye’nin kendi kendine yeten bir ülke olduğu anlatılırdı. Ancak son dönemde Avrupa genelinde yaşanan buğday ve ayçiçek yağı krizinde gördük ki kendi kendimize yetemiyoruz. İşte hızlı şehirleşme ve insanların köylerden kente göç etmesinden dolayı bizler bu krizleri yaşıyoruz” diye konuştu.

Tarımsal faaliyetlerde geleneksel ata tohumun kaybedildiğine de dikkat çeken Başkan Dündar, toplumda oluşturacakla bilinci yaygınlaştırmak istediklerini söyledi.

Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sevinç Başay da balkon sebzeciliğinde gerekli ilkim özellikleri, çevresel faktörler, gerekli ekipman, saksılarda kullanılacak toprağın özellikleri, gübreleme, balkon sebzeciliğine uygun sebzeler, balkonda sebze yetiştirmenin insan psikolojisi üzerine etkileri ve bakım çalışmaları konularında vatandaşlara bilgilendirmede bulundu.

Yaklaşık 3 saat süren eğitim süresince vatandaşlara balkonda tarımsal faaliyet konusunda birbirinden değerli teorik bilgiler veren Başay, eğitim sonunda saksılara tohum ekiminin nasıl yapılması gerektiği konusunda uygulamalı eğitim verdi.