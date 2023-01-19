Bursa Osmangazi’de konforlu ulaşım

Bursa'da Osmangazi Belediyesi, 2022 yılında gerçekleştirdiği çalışmalarla ilçedeki 136 mahallenin tamamında yollara toplam 61 bin 550 ton asfalt serdi.BURSA (İGFA) - Başta gelişim bölgeleri olan Demirtaş, Yunuseli, Hamitler ve Güneştepe olmak üzere açılan yeni imar yolları olmak üzere, zamanla yıpranan cadde ve sokaklar, Osmangazi Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalarla yenilendi.

Daha rahat ve konforlu bir ulaşım için her yıl olduğu gibi 2022 yılında da asfalt çalışmalarının bir plan çerçevesinde sürdürdüklerini söyleyen Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Son yıllarda modern ve planlı gelişimi ile dikkat çeken Osmangazi’de ulaşım yatırımları, merkez ve kırsal ayrımı gözetmeksizin 136 mahallemizin tamamında devam ediyor. Açtığımız imar yolları ile Bursa’nın ulaşımına alternatif güzergâhlar kazandırıp trafiği rahatlatırken, diğer yandan da mevcut yolları yenileyerek ulaşım kalitesini artırıyoruz. Yıl boyu yürütülen çalışmalarla, ilçemizde 21 bin 150 metre yolu ilk kez sıcak asfalt ile buluşturduk. Bunun dışında zaman içerisinde zeminde yaşanan bozulmalar nedeniyle bakım ve yenileme çalışması gerçekleştirdiğimiz yolar için toplam 61 bin 550 ton asfalt kullandık” dedi.

CADDE VE SOKAKLAR YENİLENDİ

Yılın 12 ayı süren çalışmalar kapsamında sadece Demirtaş bölgesinde altyapı çalışmaları tamamlanan 5 bin 500 metrelik imar yolu ile 27 cadde ve sokağın asfaltlama çalışmaları için yaklaşık 10 bin ton asfalt kullanıldığını belirten Başkan Dündar, “2022 yılı ulaşım çalışmalarımız kapsamında Yunuseli Meydan Caddesi’ni açarak, Şehrin kuzeyi ile batısını birbirine bağlayan, şehir içi trafiğini rahatlatacak çok önemli alternatif bir güzergâhı Bursa’ya kazandırdık. Ovaakça, Yunuseli, Hüdavendigar, Güneştepe, Soğanlı, Geçit mahallelerimizde açılan yeni imar yollarımız ile ilçemizin tüm mahallerinde zemini bozulan yollar, ekiplerimiz tarafından bakımı yapılarak yenilendi, ardından da asfaltla kaplandı. Ekiplerimiz, belirlenen program dahilinde cadde ve sokaklardaki asfaltlama çalışmalarını düzenli olarak yapıyor. Osmangazi’de rahat ve konforlu bir ulaşım için çalışmalarımızı 2023 yılında da özverili bir şekilde sürdüreceğiz” diye konuştu.