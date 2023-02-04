Bursa Osmangazi’de 1 tonluk hamsi festivali

Bursa'nın Osmangazi Belediyesi ve Bursa Rizeliler Kültür ve Yardımlaşma Derneği işbirliğinde düzenlenen Bursa 6. Hamsi ve Kültür Festivali’nde bir ton hamsi vatandaşlara dağıtıldı.BURSA (İGFA) - Bursa Rizeliler Kültür ve Yardımlaşma Derneği, önünde gerçekleştirilen etkinlikte mangalların yakılması ile birlikte uzun kuyruklar oluştu. Yüzlerce kişinin katıldığı festivalde, öğle saatlerinde başlayan hamsi ikramı ile katılımcılar mangallara yöneldi. Görevlilerin hamsi yetiştirmekte zorlandığı etkinlikte, yaklaşık 1 saatte bir ton hamsi tüketildi. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, ızgaraların başına geçerek Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 23. Dönem Bursa Milletvekili Hayrettin Çakmak, Bursa Rizeliler Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Hızır Ofluoğlu ile birlikte vatandaşlara hamsi ekmek dağıttı. Etkinlik, vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Bursa Rizeliler Kültür ve Yardımlaşma Derneği tarafından geleneksel hale getirilen ve bu yıl 6’ıncısı düzenlenen Hamsi ve Kültür Festivali, her yıl olduğu gibi bu yıl da geniş katılım ve büyük coşku ile gerçekleşti. Rizeli vatandaşlarımızın yanı sıra Bursalı hemşehrilerimiz de etkinliğe büyük ilgi gösterdi. Deyim yerindeyse vatandaşlarımız etkinliğin tadını çıkardı” dedi.