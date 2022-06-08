Bursa Osmangazi'ye yeni kardeş geliyor

Bursa'da Osmangazi Belediyesi Haziran Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’ın başkanlığında gerçekleştirildi.BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen meclis toplantısında Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Doğancı Mahallesi’ne yeni hizmet binası, Yahşibey Mahallesi’ne yeni muhtarlık binası kazandırırken, Bağlarbaşı Mahallesi’nde de Sevgi Parkı’nı hizmete açarak yeşil dönüşüme katkı sağladıklarını belirtti.

Osmangazi’deki kültürel, sanatsal ve sportif etkinliklerin hız kesmediğini kaydeden Dündar, uluslararası ilişkilerin de artarak devam ettiğini ifade etti.

Geçtiğimiz günlerde Gana’nın Asokore Mampong Bölgesi Belediye Başkanı ve beraberindeki heyetin Osmangazi Belediyesi’ni ziyaret ederek, projeleri yakından incelediğini söyleyen Başkan Dündar, “Ganalı misafirlerimiz, başta Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi olmak üzere, birçok projemizi hayranlıkla inceledi. Bizden sadece proje konusunda değil, belediyecilik sistemi konusunda tecrübelerimizden istifade etmek istediler. Osmangazi ile kardeş şehir olma talebinde bulundular. Biz de bu taleplerini meclise sunuyoruz” dedi.

GANA KARDEŞLİĞİNE OY BİRLİĞİ

Mecliste grubu bulunan siyasi partilerin sözcülerinin konuşmalarının ardından gündem maddelerinin görüşülürken, Gana Asokore Mampong Belediyesi ile Osmangazi Belediyesi arasında kardeş şehir ilişki kurulması teklifi oy birliğiyle kabul edildi.