Bursa Osmangazi'ye ulvi hizmet

Elmasbahçeler Mahallesi’nde hayırseverler tarafından yaptırılan Elmasbahçeler Naime-Mehmet Bozdemir Kur’an Kursu, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’ın da katıldığı törenle hizmete açıldı. Kur’an Kursunun açılışında konuşan Başkan Dündar, “Yaşamın olduğu yerde talep ve ihtiyaçlar da bitmez. Bizler de, bu talep ve ihtiyaçları karşılamak için gece gündüz demeden çalışıyoruz” dedi.

BURSA (İGFA) - Milli Emlak Müdürlüğü’ne ait olan binanın Diyanet İşleri’ne devredilmesinin ardından Hayırsever Hüseyin ve İbrahim Bozdemir tarafından anne ve babaları adına yaptırdıkları Elmasbahçeler Naime-Mehmet Bozdemir Kur’an Kursu’nun açılışına Başkan Dündar’ın yanı sıra; AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen, Osmangazi Kaymakamı Ali Partal, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Bursa İl Müftüsü Yavuz Selim Karabayır, Osmangazi İlçe Müftüsü Mehmet Uzun ile çok sayıda vatandaş katıldı. Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda, Kur’an kursunda eğitime başlayan çocuklar öğrendikleri dualar ve ilahileri okudu.

Kur’an kursunun açılışında konuşan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Kur’an kurslarında yaş sınırlamasının kaldırılması üzerine, mahallelerden özellikle 4-6 yaş arası çocuklar için kurs açılmasına yönelik talepler geldiğini, gelen talepleri ilçe müftülüğü ile birlikte değerlendirdiklerini söyledi. Başkan Dündar, “Elmasbahçeler Mahallemizde de böyle bir talep oldu. Milli Emlak Müdürlüğü bünyesindeki bir bina, Milletvekilimiz Refik Özen’in de katkıları ile Diyanet İşleri’ne tahsis edildi. Ardından, Hüseyin ve İbrahim Bozdemir kardeşler, anne babalarının ismini verdikleri Naime-Mehmet Bozdemir Kur’an Kursunun yapımını üstlendi. Mahallemiz, yavrularımızın Kur’an öğrenebilecekleri, dini eğitim alabilecekleri güzel bir yuvaya kavuştu” dedi.

Yaşamın sürdüğü her yerde talep ve ihtiyaçların bitmediğini ifade eden Başkan Dündar, “Bizler de bu talep ve ihtiyaçları karşılamak için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Bursa’nın en eski mahallelerinden olan Elmasbahçeler mahallemizde, okullarımızın bakımını yaptık. İçerisinde, sağlık ocağı, muhtarlık ve OSMEK Kurslarının düzenleneceği sınıfların bulunduğu Elmasbahçeler Sosyal Gelişim Merkezinin yapımını tamamladık. Camimizin çevre düzenlemesini yaptık. Kısaca, mahallelerimizde yaşayan vatandaşlarımızın neye ihtiyacı varsa, o konuda hizmet üretiyoruz. Amacımız, hedefimiz, vatandaşlarımızın daha huzurlu, daha güvenli bir yaşam sürmesini sağlamak. Bunu için çalışıyoruz. Bu konuda da çok güzel bir noktadayız. İnşallah hep birlikte daha güzel işlere imza atacağız. Mahallemize kazandırılan bu güzel hizmetin hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Elmasbahçeler Naime-Mehmet Bozdemir Kur’an Kursu, katılımcıların konuşmalarının ardından dualar eşliğinde açıldı.