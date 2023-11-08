Son Dakika

Bursa Osmangazi'ye dev bütçe

GÜNDEM 08.11.2023, 18:17
Bursa Osmangazi'ye dev bütçe

Bursa'da Osmangazi Belediyesi’nin 2024 yılı bütçesi belli oldu. Belediye Meclisi’nin Kasım ayı toplantısında yapılan görüşmeler sonunda 2024 yılı bütçesi 3 milyar 519 milyon lira olarak kabul edildi.BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediyesi’nin 2024 Mali Yılı Bütçesi ve Performans Programı, Kasım Ayı Olağan Meclis Toplantısı’nda görüşüldü.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar başkanlığında gerçekleştirilen meclis toplantısında, Osmangazi Belediyesi’nin 2024 yılı mali bütçesinde yer alan kalemlerin her biri madde madde okunarak meclis üyelerinin oylarına sunuldu. Yapılan oylamada, 2024 yılı tahmini bütçesi 3 milyar 519 milyon TL olarak, İYİ Parti grubunun ret oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.

2024 yılı gider bütçe tahmininde yer alan 3 milyar 519 milyon TL ödeneklere, gelir bütçesinde tahmin edilen 3 milyar 479 milyon 855 bin TL gelir ile finansmanın ekonomik tablosundaki 39 milyon 145 bin TL net finansman karşılık gösterilmek suretiyle bütçede denklik sağlandı.

Bütçede, en büyük pay 1 milyar 917 milyon 709 bin lira mal ve hizmet alımına ayrıldı. Toplam bütçenin yüzde 55’ine denk gelen mal ve hizmet alım giderlerinin ardından ikinci en yüksek pay ise 754 milyon 95 bin lira ile bütçenin yüzde 21’lik kısmını oluşturan sermaye giderlerine ayrıldı. Bütçenin yüzde 15’lik bölümünü oluşturan 541 milyon 241 bin lira ise personel giderlerine ayrıldı.

“EN GERÇEKÇİ BÜTÇE OSMANGAZİ’DE”

Bütçenin hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür eden Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Bugün onaylanan bütçemiz, halkımıza hizmet olarak geri dönecektir. Osmangazi Belediyesi’nin bütçesi, Bursa ve Türkiye’deki belediyeler içerisinde uygulanan en gerçekçi bütçedir. Bu yılki gerçekleşme oranı yüzde 80 oldu. Bürokrat arkadaşlarımız çok fazla açılmadan hassas bir şekilde bütçeyi hazırlıyorlar. Osmangazi’nin büyümesi, nüfusun artması, günümüz şartlarıyla birlikte ayakları yere basan bir bütçe uygulaması oldu. Gelecek yıl kullanılacak olan bütçemiz Osmangazi ilçemiz için hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Başkan Dündar, meclis toplantısında AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Adnan Kurtuluş’un istifasıyla boşalan meclis üyeliğine seçilen Metin Taştekin’e mazbatasını verdi.

Gündem maddelerine geçilmeden önce açıklamalarda bulunan Başkan Dündar, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü vefatının 85. yıl dönümünde rahmetle andıklarını belirterek, “Onun kurmuş olduğu Türkiye Cumhuriyeti, muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkma noktasında 100. yılda hedefe doğru emin adımlarla ilerliyor. Bundan sonraki süreçte ülkemizin dünya gücü olması için ve dünyaya yeni bir nizam gelmesi noktasında Türk Milleti olarak gerekeni yapacağız. Dünyadaki zulümlerin durması, özellikle Filistin’deki soykırımın engellenmesi adına Türkiye Cumhuriyeti’nden çıkan ses kadar, başka hiçbir ülkede bu mücadeleyi ve rahatsızlığı görmüyoruz. Türkiye olarak, gücümüzle oradaki ateşi söndürerek, dünyaya barışı getirme noktasında üzerimize düşen görevi yerine getireceğiz.” ifadelerini kullandı.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 11 31
2. Fenerbahçe 11 30
3. A.Demirspor 11 21
4. Trabzonspor 11 19
5. Beşiktaş 11 19
6. Kayserispor 11 19
7. Kasımpasa 11 18
8. Antalyaspor 11 15
9. Hatayspor 11 14
10. Sivasspor 11 14
11. Rizespor 11 14
12. Ankaragücü 11 13
13. Gaziantep FK 11 12
14. Karagümrük 11 11
15. Alanyaspor 11 10
16. Konyaspor 11 10
17. Pendikspor 11 10
18. Başakşehir 11 9
19. Samsunspor 11 8
20. İstanbulspor 11 5
Takımlar O P
1. Eyüpspor 11 27
2. Kocaelispor 11 23
3. Bandırmaspor 11 22
4. Bodrumspor 11 20
5. Göztepe 11 20
6. Gençlerbirliği 11 19
7. Keçiörengücü 11 17
8. Sakaryaspor 11 16
9. Manisa FK 11 14
10. Ahlatçı Çorum FK 11 14
11. Erzurumspor 11 13
12. Boluspor 11 13
13. Adanaspor 11 12
14. Şanlıurfaspor 11 11
15. Giresunspor 11 9
16. Ümraniye 11 9
17. Tuzlaspor 11 8
18. Altay 11 5
Takımlar O P
1. M.City 11 27
2. Tottenham 11 26
3. Liverpool 11 24
4. Arsenal 11 24
5. Aston Villa 11 22
6. Newcastle 11 20
7. Brighton 11 18
8. M. United 11 18
9. Brentford 11 16
10. Chelsea 11 15
11. Crystal Palace 11 15
12. West Ham United 11 14
13. Nottingham Forest 11 13
14. Wolves 11 12
15. Fulham 11 12
16. Everton 11 11
17. Luton Town 11 6
18. Bournemouth 11 6
19. Burnley 11 4
20. Sheffield United 11 4
Takımlar O P
1. Girona 12 31
2. Real Madrid 12 29
3. Barcelona 12 27
4. Atletico Madrid 11 25
5. Athletic Bilbao 12 21
6. Real Betis 12 20
7. Real Sociedad 12 19
8. Valencia 12 18
9. Rayo Vallecano 12 18
10. Las Palmas 12 17
11. Getafe 12 15
12. Osasuna 12 13
13. Villarreal 12 12
14. Deportivo Alaves 12 12
15. Sevilla 11 11
16. Cadiz 12 10
17. Mallorca 12 9
18. Celta Vigo 12 7
19. Granada 12 6
20. Almeria 12 3