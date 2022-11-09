Bursa Osmangazi'ye 2,6 milyar liralık bütçe

Bursa'da Osmangazi Belediyesi’nin 2023 yılı bütçesi belli oldu. Belediye Meclisi’nin Kasım ayı toplantısında yapılan görüşmeler sonunda 2023 yılı bütçesi 2 milyar 608 milyon lira olarak belirlendi.BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediyesi’nin 2023 Mali Yılı Bütçesi ve Performans Programı, Kasım Ayı Olağan Meclis Toplantısı’nda görüşüldü.

Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Hüseyin Erdönmez başkanlığında gerçekleştirilen meclis toplantısında, Osmangazi Belediyesi’nin 2023 yılı mali bütçesinde yer alan kalemlerin her biri madde madde okunarak meclis üyelerinin oylarına sunuldu.

Yapılan oylamada, 2023 yılı tahmini bütçesi 2 milyar 608 milyon TL olarak, İYİ Parti grubunun ret oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.

2023 yılı gider bütçe tahmininde yer alan 2 milyar 608 milyon TL ödeneklere, gelir bütçesinde tahmini 2 milyar 547 milyon 545 bin TL gelir ile finansmanın ekonomik tablosundaki 60 milyon 455 bin TL net finansman karşılık gösterilmek suretiyle bütçede denklik sağlandı.

Bütçede, en büyük pay 1 milyar 318 milyon 617 bin lira mal ve hizmet alımına ayrıldı. Toplam bütçenin yüzde 51’ine denk gelen mal ve hizmet alım giderlerinin ardından ikinci en yüksek pay ise 716 milyon 930 bin lira ile bütçenin yüzde 27’lik kısmını oluşturan sermaye giderlerine ayrıldı. Bütçenin yüzde 13’lük bölümünü oluşturan 334 milyon 135 bin lira ise personel ve SGK giderlerine ayrıldı.