Bursa Osmangazi ‘Türkiye Yüzyılı’na hazır

Bursa’nın merkezinde birçok örnek yatırıma imza atan Osmangazi Belediyesi, Cumhuriyetin 100’üncü yılını önemli kazanımlarla karşılıyor.

BURSA (İGFA) - Bursa’nın kalbi konumundaki Osmangazi’nin son 14 yılına imzasını atan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, bugüne kadar hayata geçirdikleri vizyon projeler ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın işaret ettiği Türkiye Yüzyılı’na hazır olduklarının mesajını verdi.

1 milyona yaklaşan nüfusuyla Türkiye’de birçok ilden daha büyük ilçe konumunda olan Osmangazi’de 3 dönemdir önemli projelere imza attıklarını belirten Başkan Dündar, 2023 yılına ‘gelişen ve değişen bir Osmangazi” olarak girmeye hazırlandıklarını söyledi.

Göreve seçildikleri 2009 yılında açıkladıkları “Bir gün herkes Osmangazi’de yaşamak isteyecek” hedefine ulaşmanın haklı gururunu yaşadıklarını ifade eden Dündar, “Göreve geldiğimiz günden itibaren daha yaşanabilir bir şehir oluşturmak için çalışıyor; kentsel dönüşüm, tarihi mirası ayağa kaldırma çalışmalarımız, spor, eğitim, kültür-sanat faaliyetlerimiz ve tesislerimizle çocuklarımıza, gençlerimize, kadınlarımıza, yaşlılarımıza, engellilerimize, toplumun her kesimine ve şehrimize katma değer sağlıyoruz. Başardıkça görüyoruz ki; yaptığımız her iş, her proje çevresine değer katıyor, insanlarımızın refahını yükseltiyor ve Osmangazi’nin yıldızı parlıyor. İnanıyoruz ki; Osmangazi, geçmişte olduğu gibi gelecekte de parmakla gösterilecek kentler arasında yer alacak. Belediyecilikte Türkiye’nin ufkunu açan kadronun fertleri olarak biz, buna yürekten inanıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Geride kalan 2022 yılında Osmangazi’deki 136 mahalleye hizmet götürürken, Bursa’nın yüz akı projeleri de hayata geçirdiklerini kaydeden Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, vizyon projelerden Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi (BAREM), Macera Bursa ve Osmangazi Atletizm Salonu’nu hizmete açtıklarını hatırlattı. Yaşlı ve engelli vatandaşları rehabilite etmek amacıyla Demirtaş’ta 20 bin 140 metrekare alan üzerine inşa edilen BAREM bünyesinde hizmet veren Osmangazi Belediyesi Engelli Bakım Merkezi (OBAM) biriminin açılışı, geçtiğimiz Mart ayında AK Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş’un da katıldığı törenle hizmete açıldı. Sosyal belediyecilikte zirve olan merkez, Bursa’daki büyük bir ihtiyacı karşılarken, Türkiye’de örnek bir proje oldu.

Osmangazi Belediyesi’nin adrenalin tutkunları için Hamitler Mahallesi’nde 50 bin metrekare alan üzerine inşa ettiği Macera Bursa, geçtiğimiz yıl içinde kapılarını vatandaşlara açtı. Spor ve eğlenceyi aynı yerde buluşturan ve ‘Zipline, Kızak Sistemi ve Macera Parkı’ olmak üzere 3 bölümden oluşan Macera Bursa’nın açılışını Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum gerçekleştirdi.

Osmangazi Belediyesi tarafından Bursa’ya kazandırılan vizyon projelerden olan Osmangazi Atletizm Salonu da 2022 yılında Türk sporunun hizmetine sunuldu. Toplam 16 bin metrekare alan üzerine inşa edilen Osmangazi Atletizm Salonu, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun katıldığı törenle hizmete açıldı. Bakan Kasapoğlu, 73 metre çatı açıklığı ile Türkiye’nin en büyük, Avrupa’nın ise sayılı atletizm salonlarından biri olan modern kompleksi, “Türkiye’nin sembol tesislerinden biri” olarak nitelendirdi.

MEYDAN VE HİSAR'DA SONA DOĞRU

Hizmete açılan bu 3 dev eserin yanı sıra Bursa’nın yeni vitrini olacak Osmangazi Meydanı ve Eski Bursa’nın adım adım ortaya çıktığı “Yaşayan Bursa Hisar İçi” projelerinde de sona yaklaşıldı. Her iki proje de 2023 yılında Bursa’nın değişimine ve gelişimine katkı sağlayacak. Şehrin merkezinde 155 milyon lira bedel ödenerek kamulaştırılan ve 100’den fazla binanın yıkılmasıyla elde edilen 40 dönüm arazi üzerine inşa edilen Osmangazi Meydanı’nda çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Bursa’nın son dönemdeki en önemli projeleri arasında yer alan meydan projesinin ilk etabı önümüzdeki günlerde hizmete açılacak. 2 bin araçlık 4 katlı otoparkıyla şehir içi trafiğini büyük ölçüde rahatlatacak olan Osmangazi Meydanı, bünyesindeki nikâh salonu, sosyal ve kültürel mekânları, millet kıraathanesi, aktivite alanları ile Bursa’nın yeni marka değeri olacak.

Tarihi mirası yaşatıp, geleceğe taşımaya yönelik çalışmalarını Yaşayan Tarih Hisar İçi projesiyle en üst noktaya taşıyan Osmangazi Belediyesi, Bursa’nın en eski 5 mahallesinin yer aldığı tarihi bölgeyi açık hava müzesine dönüştürmeye hazırlanıyor. Oruçbey Caddesi’ndeki 28 binanın cephe sağlıklaştırma çalışmalarını tamamlayan Osmangazi Belediyesi, bölgedeki çalışmalarını arkeolojik kazı alanı ve Filiboz Mescidi çevresinde yoğunlaştırdı.

Ayrıca Kavaklı Mahallesi’nde toprak kaymasının yaşandığı Üftade Tekkesi’nin çevresindeki riskli binalar da Osmangazi Belediyesi’nin kamulaştırma çalışmalarının ardından yıkıldı. Üftade Camii ve Türbesi’nin çevresini güzelleştiren bu çalışmalar sayesinde, Bursa’nın manevi kimliği de ortaya çıkmış olacak.