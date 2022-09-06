Bursa Osmangazi Tiyatro Okulu’nda prömiyer heyecanı
Bursa'da Osmangazi Belediyesi’nin çocuklara yönelik ücretsiz olarak düzenlediği Tiyatro Okulu’na katılan öğrenciler, ‘Kuş Uçmaz Ülkesi’ oyunuyla seyirci karşısına çıktı.BURSA (İGFA) -Osmangazi Belediyesi Tiyatro Okulu’nun 2021-2022 döneminde açılan drama kursuna katılan 06 - 15 yaş grubundaki öğrenciler; Berat Dönmez’in yazarlığını, Kübra Tüzgün’ün ise yönetmenliğini üstlendiği oyun ile seyirciyle buluştu.
Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’nde düzenlenen ‘Kuş Uçmaz Ülkesi’ oyununa vatandaşların ilgisi yoğun oldu. Yetişkinleri aratmayan bir performans ortaya koyan tiyatro okulu öğrencileri, izleyicilerden tam not alarak, oyun sonunda alkış yağmuruna tutuldu.
Çocukların kişisel gelişimlerini desteklemek amacıyla hayata geçirilen Tiyatro Okulu’nun oldukça verimli geçtiğini belirten Osmangazi Belediyesi Kültür İşleri Müdürü Gülşah Cebelli Öncel, oyunun sonunda öğrencilere katılım sertifikalarını verdi.
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