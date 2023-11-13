Bursa Osmangazi'nin en değerli arsalarını eğitime bağışlandı

Bursa'da Osmangazi Belediyesi, Bursa Milli Eğitimi Müdürlüğüyle yaptığı protokol çerçevesinde 12 bin 284 metre kare arsasını eğitim alanı olarak bedelsiz bağışladı.BURSA (İGFA) - Eğitime yaptığı yatırımlarla ön plana çıkan Osmangazi Belediyesi, eğitime değerli bir katkıda daha bulundu.

Osmangazi Belediyesi, bünyesinde bulunan Yunuseli mahallesindeki 10 bin 751 metre kare ilkokul alanı ile Hüdavendigar mahallesinde bulunan bin 533 metre kare anaokulu alanı yapılan protokolle Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesine geçti. Bursa Tarihi Valilik Binası’nda düzenlenen protokol törenine Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu, belediye başkan yardımcıları ve kurum müdürleri katıldı. İmzalanan protokolün ardından Osmangazi Belediye bünyesinde bulunan 12 bin 284 metre kare alan bedelsiz olarak Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğüne devredildi.

Eğitime her zaman destek olduklarını ifade eden Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Eğitim bizim belediye olarak en önem verdiğimiz konulardan bir tanesi, bugünde belediye olarak eğitime büyük bir katkıda bulunuyoruz. Belediyemiz bünyesinde toplam 12 bin 284 metre kare 2 adet arsayı Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bedelsiz olarak tahsis ediyoruz. Bursa’ya hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, eğitime vermiş olduğu bu değerli destek için Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’a teşekkür etti.