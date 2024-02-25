Bursa Osmangazi Meydanı'na 'Ala' not

Bursa'da Osmangazi Belediyesi tarafından Bursa'ya kazandırılan ve önümüzdeki günlerde hizmete açılacak olan Osmangazi Meydanı'nı gezen AK Parti Genel Başkanvekili ve AK Parti Bursa Milletvekili Efkan Ala, hayran kaldığı dev meydana tam not verdi.BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Osmangazi Belediye Başkan Adayı Mustafa Dündar, Bursa'nın merkezinde çöküntü alanından şehrin vitrini olacak cazibe merkezine dönüşen Osmangazi Meydanı'nda AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala'yı ağırladı.

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan ve AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Adnan Kurtuluş'un da eşlik ettiği Ala'ya Başkan Dündar, önümüzdeki günlerde açılışı yapılacak olan dev meydan hakkında bilgi verdi.

37 dönümlük alanda 20 bin metrekaresi meydan olarak inşa edilen, 2000 araçlık yer altı otoparkı ve sosyal alanlarıyla kısa süre içerisinde Bursalılara hizmet verecek olan Osmangazi Meydanı'nın Bursa için önemli bir yatırım olduğunu belirten Ala, bu güzel eseri şehre kazandırmasından dolayı Başkan Dündar ve ekibine teşekkür etti.