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Bursa Osmangazi 'Kurumsal Sera Gazı Envanteri' hazırlandı

GÜNDEM 02.06.2023, 12:46
Bursa Osmangazi 'Kurumsal Sera Gazı Envanteri' hazırlandı

Bursa'da Osmangazi Belediyesi, iklim değişikliği ile mücadele kapsamında karbon ayak izini azaltmaya yönelik örnek bir çalışmaya imza attı.BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü, belediye faaliyetlerinin iklim değişikliğine etkilerinin belirlenmesi ve sera gazı etkilerinin azaltılmasını planlayabilmek için ‘Kurumsal Sera Gazı Envanteri ve Emisyon Raporu’ hazırladı.

Belediyenin kendi uzman  personeli tarafından hazırlanan rapor, 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde Osmangazi  Belediye  Başkanı Mustafa Dündar tarafından kamuoyu ile paylaşılacak.

Tüm dünyanın ana gündem maddesi olan iklim değişikliği ile mücadele konusunda sera gazı emisyonlarının azaltımına yönelik yasal zorunluluklar beklenirken, Osmangazi Belediyesi hizmet alımı yapmadan kendi personeli ile gerçekleştirdiği AR-GE çalışmaları sonucunda 2022 yılı kurumsal sera gazı envanteri ve emisyon raporu çalışmalarını tamamladı.

İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü personeli tarafından 5 aylık süreçte belediye faaliyetleri esnasında motorlu araçlar ve ekipmanlar çalışırken ortaya çıkan emisyonlardan, personelin işe geliş-gidişlerinden kaynaklı emisyonlara kadar geniş çaplı bir hesaplama yapıldı.

Hazırlanan bu rapor ile birlikte; belediye faaliyetlerinin iklim değişikliğine etkisinin hesaplanması, mevcut ve gelecekteki yasal düzenlemelere hazırlık sağlanması, karbon yönetiminde riskli ve sorunlu noktaların belirlenmesi, TS EN ISO14064-1:2019’a uygun sera gazı emisyonlarının raporlanması, kurumsal karbon yönetim planı oluşumuna katkı sağlanması, çalışanların iklim değişikliği, enerji verimliliği ve sürdürülebilirlik konularında bilinçlendirilmesi hedefleniyor.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, ‘Kurumsal Sera Gazı Envanteri ve Emisyon Raporu’nu, 5 Haziran Dünya Çevre Günü Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’nde gerçekleştirilecek basın toplantısında kamuoyu ile paylaşacak. Aynı zamanda Bitkisel Atık Yağların geri dönüşümü konusunda da protokol imzalanacak.

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