Son Dakika

Bursa Osmangazi'den Ulu Hakan'a vefa sergisi

GÜNDEM 29.06.2022, 17:22
Bursa Osmangazi'den Ulu Hakan'a vefa sergisi

Bursa'da Osmangazi Belediyesi tarafından Sultan 2. Abdülhamid Han’ın albümünden derlenen fotoğrafların yer aldığı sergi serisinin dördüncüsü olan ‘Sultan 2. Abdülhamid Han Arşivinden Dönemin ve Günümüz Bursa’sı: ‘Sivil Mimari’ adlı fotoğraf sergisi düzenlenen törenle açıldı.BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediyesi, Osmanlı Devleti’nin 34. padişahı olan Sultan 2. Abdülhamid Han’ın albümünden derlenen Bursa’ya dair fotoğraflar ile bu tarihi fotoğrafların günümüzde aynı yerlerden çekilmiş karelerinin yer aldığı fotoğraflardan oluşan sergi serisinin dördüncüsünü Bursalı tarih ve sanat severlerin beğenisine sundu.

1880 ve 1905 yılları arasında Bursa’da çekilmiş olan hastane, okul, karakol ve çeşitli sivil mimarlık örneği yapı fotoğraflarından oluşan ‘Sultan 2. Abdülhamid Han Arşivinden Dönemin ve Günümüz Bursa’sı: ‘Sivil Mimari’ adlı fotoğraf sergisinde, 53 fotoğraf bulunuyor. Tarihi fotoğraflar ve bu fotoğrafların günümüzde aynı yerlerden çekilmiş karelerinden oluşan sergi, 140 yıl öncesinin Bursa’sı ile günümüz Bursa’sı arasındaki gelişimi ve değişimi de fotoğraflarla karşılaştırmalı olarak anlatıyor. Vatandaşlar tarafından büyük ilgi gören sergi bir ay boyunca ziyarete açık olacak.

“CUMHURBAŞKANIMIZI MÜZEMİZDE AĞIRLAYACAĞIZ”

Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’nin ev sahipliğini yaptığı serginin açılış töreninde konuşan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Bu önemli sergiye ev sahipliği yapan Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi, dünyanın farklı ülkelerinden yüzbinlerce kişiyi ağırlamasının yanı sıra Bursa için bir buluşma noktası da oldu. Burası, birçok aktivitenin gerçekleştirildiği kültür merkezi olarak da faaliyet gösteriyor. 2021 yılında 106 etkinliğe ev sahipliği yapan Fetih Müzesi’nde, 2022 yılında 153 etkinlik gerçekleştirildi. Cumartesi günü de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı, Bursa mitingi sonrasında müzemizde ağırlayacağız. Sayın Cumhurbaşkanımız burada önemli bir etkinlik gerçekleştirecek. Bu vesile ile Fetih Müzesi’ne olan ilgiyi ve müzemizin güzelliğini bir kez daha tüm Türkiye’ye göstermiş olacağız” dedi.

Başkan Dündar, hem Sultan 2. Abdülhamid Han’ın döneminde, hem de günümüzde çekilen fotoğraflar ile o günün Bursa’sı ve bugünün Bursa’sını günümüze taşımak istediklerini ifade ederek, “‘Bu sergiler bize geçmişin Bursa’sı ile günümüzün Bursa’sını mukayese etme fırsatı sunuyor. 19. yüzyılın son çeyreğinde Sultan II. Abdülhamid Han, Osmanlı Devleti’nin dört bir tarafına fotoğrafçılar göndererek; hastanelerin, okulların, camilerin, mahalle semtlerinin,  yolların ve sivil mimari örneklerinin fotoğraflarını çektirmiştir. 36 binin üzerinde çektirilen bu fotoğraflar,  ‘’Yıldız Albümleri’’ adı altında toplanmış. Bugün açılışını yaptığımız sergide, 1880-1905 yıllarında Bursa’da çekilmiş olan hastane, okul, karakol ve sivil mimari örneği yapıların o tarihlerdeki ve günümüzdeki hallerinin fotoğrafları yer alıyor. Sergide toplam 53 fotoğraf yer alıyor. 33 fotoğraf İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi Yıldız Albümleri’nden seçilmiştir. 20 fotoğraf ise günümüzde çekilen fotoğraflardır. Geçmişte nasıl arşiv tutulup birçok konuda veri günümüze kadar ulaştırılmışsa, bizler de bugünün arşivlerini tutarak geleceğe aktarmalıyız” dedi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fetih Yıldız da yaptığı konuşmada, çok anlamlı bir serginin açılışını gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Sergiye danışmanlık desteği veren Uludağ Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Doğan Yavaş, kültürel mirasın korunmasına farkındalık oluşturmak amacıyla bu tür sergilerin taşıdığı öneme dikkati çekerek, "Ziyarete açtığımız bu sergide, Abdülhamid Han döneminde özellikle Osmanlı coğrafyasına davet edilen fotoğraf sanatçılarının çektiği fotoğraflar yer alıyor. Maalesef burada yer almayan yüzlerce daha eserimiz var. Bu eserleri de tespit etmeye çalışıyoruz. Ortaya çıkardığımız eserleri birkaç sergi halinde halkımızın ziyaretine sunacağız. Osmanlı mirası denince, külliyeler, mescitler ve çeşmelerin yanında kaybolan birçok yapı da var. Bu eserler, araştırılıp yeniden gün yüzüne çıkartılıyor. Bu konuda başta Osmangazi Belediye Başkanımız Mustafa Dündar olmak üzere, belediye çalışanlarımızın, öğrencilerimizin ve akademisyenlerimizin büyük gayretleri var. Hepsine desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Yorumlar (0)
23
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 30 Haziran 2022
İmsak 03:28
Güneş 05:28
Öğle 13:13
İkindi 17:12
Akşam 20:47
Yatsı 22:38
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 38 81
2. Fenerbahçe 38 73
3. Konyaspor 38 68
4. Başakşehir 38 65
5. Alanyaspor 38 64
6. Beşiktaş 38 59
7. Antalyaspor 38 59
8. Karagümrük 38 57
9. Adana Demirspor 38 55
10. Sivasspor 38 54
11. Kasımpaşa 38 53
12. Hatayspor 38 53
13. Galatasaray 38 52
14. Kayserispor 38 47
15. Gaziantep FK 38 46
16. Giresunspor 38 45
17. Rizespor 38 36
18. Altay 38 34
19. Göztepe 38 28
20. Ö.K Yeni Malatya 38 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 36 70
2. Ümraniye 36 70
3. Bandırmaspor 36 62
4. İstanbulspor 36 60
5. Erzurumspor 36 58
6. Eyüpspor 36 57
7. Samsunspor 36 51
8. Boluspor 36 50
9. Manisa Futbol Kulübü 36 49
10. Tuzlaspor 36 49
11. Denizlispor 36 49
12. Keçiörengücü 36 48
13. Gençlerbirliği 36 48
14. Altınordu 36 45
15. Adanaspor 36 45
16. Kocaelispor 36 44
17. Bursaspor 36 44
18. Menemen Belediyespor 36 38
19. Balıkesirspor 36 12
Takımlar O P
1. M.City 38 93
2. Liverpool 38 92
3. Chelsea 38 74
4. Tottenham 38 71
5. Arsenal 38 69
6. M. United 38 58
7. West Ham United 38 56
8. Leicester City 38 52
9. Brighton 38 51
10. Wolverhampton Wanderers 38 51
11. Newcastle 38 49
12. Crystal Palace 38 48
13. Brentford 38 46
14. Aston Villa 38 45
15. Southampton 38 40
16. Everton 38 39
17. Leeds United 38 38
18. Burnley 38 35
19. Watford 38 23
20. Norwich City 38 22
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 86
2. Barcelona 38 73
3. Atletico Madrid 38 71
4. Sevilla 38 70
5. Real Betis 38 65
6. Real Sociedad 38 62
7. Villarreal 38 59
8. Athletic Bilbao 38 55
9. Valencia 38 48
10. Osasuna 38 47
11. Celta Vigo 38 46
12. Rayo Vallecano 38 42
13. Elche 38 42
14. Espanyol 38 42
15. Getafe 38 39
16. Mallorca 38 39
17. Cadiz 38 39
18. Granada 38 38
19. Levante 38 35
20. Deportivo Alaves 38 31