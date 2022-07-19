Bursa Osmangazi'den Türkmeneli'ne vefa

Bursa'da Osmangazi Belediyesi tarafından, “Türk Dünyası Kültür Başkenti” etkinlikleri kapsamında 11 Eylül Parkı’nda yaptırılan ‘Türkmeneli Şehitler Anıtı’ düzenlenen törenle açıldı.BURSA (İGFA) - Bursa'nın Osmangazi ilçesinde üç ayrı mermer sütundan oluşan, üzerinde barışı simgeleyen zeytin dalı ile Türkmen bayrağının yer aldığı anıtın açılışı törenle 11 Eylül Parkı'nda yapıldı.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’ın yanı sıra AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Raev, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Demir, Irak Türkleri Derneği Genel Başkanı Kemal Beyatlı, Türkmeneli İnsan Hakları Derneği Başkanı Savaş Avcı, Irak Türkmen Cephesi Türkiye Temsilcisi Kutluhan Yayçılı ile çeşitli Türkmen derneği temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

‘Türkmeneli Şehitler Anıtı’nın açılışında konuşan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Bursa’nın, Balkanlar’dan, Kafkaslar’a, Orta Asya’dan Ortadoğu’ya kadar dünyanın dört bir yanında zulme uğrayan başta Türkler olmak üzere mazlumlara kucak açtığını, adeta bir ana kucağı gibi onları sahiplendiğini, Bursa’ya gelen insanların kendilerini her zaman güvende hissettiğine vurgu yaptı.

Osmangazi Belediyesi olarak birçok büyük projeye imza attıklarının altını çizen Başkan Dündar, “Her biri Bursa’mız için birer eser niteliğinde pek çok proje gerçekleştirdik ancak, asıl önemli olan kültürümüze, geleneğimize, insanlığımıza sahip çıkmak, onları yaşatmak. Eğer bunları unutursak yaptığımız hizmetlerin hiçbir anlamı yok” dedi.

ZULÜM GÖREN TÜRKMENLER ANISINA...

Türkmeneli Şehitler Anıtı’nı, Misak-ı Milli Sınırları içerisinde kalan Musul, Kerkük ve Erbil bölgelerinde yaşayan ve 1. Dünya Savaşı’ndan bugüne pek çok zulme maruz kalmış Türkmenler adına inşa ettiklerini söyleyen Başkan Dündar, "Türkmen kardeşlerimizin var olma adına gerçekleştirdikleri mücadeleyi temsil eden bu abide, bizlerin de gönül coğrafyalarımızdaki güçlü bağlarımızın bir simgesi olarak ilelebet yaşayacak" dedi.

AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç da AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak Türk dünyasındaki sorunların giderilmesi adına her platformda büyük bir çaba ve gayret gösterdiklerini söyledi. Kılıç, Bursa’nın önemli bir kavşak noktasında böyle bir anıt inşa eden Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’a hizmetlerinden ötürü teşekkür etti.

Osmangazi Belediyesi tarafından yapılan anıtın, Türkmeneli’nde büyük sevinç ve mutluluğa yol açtığını ifade eden Irak Türkleri Derneği Genel Başkanı Kemal Beyatlı da, bu anıtın Türkmenlerin Türkiye’deki kardeşleri ile gönül birliği içerisinde olduklarının bir kanıtı olacağını söyledi.

Yapılan konuşmalar sonrasında 11 Eylül Parkında inşa edilen ‘Türkmeneli Şehitler Anıtı’ törenle açıldı. Açılışın ardından törene katılan Türkmen dernek ve Sivil Toplum Kuruluşu temsilcileri Başkan Mustafa Dündar’a teşekkür plaketi verdi.