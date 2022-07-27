Bursa Osmangazi'den şok görüntüler... 'Kaçak' kesimhaneye zabıta baskını!

Bursa'da Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, son kullanma tarihi geçmiş ve tüketilmesi insan sağlığı için tehlike arz eden tavuk ürünlerini piyasadan toplayıp işledikten sonra kıyma ve yem haline getirerek yeniden piyasaya sürdüğü belirlenen merdiven altı ruhsatsız işletmede düzenlenen baskında ele geçirilen ürünler imha edildi.BURSA (İGFA) - Çevreye kötü kokuların yayıldığı ihbarı üzerine İsmetiye Mahallesi 1. İstek Sokak üzerinde bulunan merdiven altı bir işletmeye baskın düzenleyen Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, halk sağlığının hiçe sayıldığı görüntülerle karşılaştı.

Osmangazi İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü görevlilerinin de yer aldığı baskında, son kullanım tarihi geçmiş ve tüketilmesi insan sağlığı için tehlike arz eden tavuk ürünlerinin piyasadan toplanıp işlendikten sonra kıyma ve tavuklar için yem haline getirilerek yeniden piyasaya sürüldüğü belirlendi.

İnsan sağlığının hiçe sayıldığı işletmedeki ürünler toplanarak imha edildi. Mezbelelik haldeki ruhsatsız işletme zabıta tarafından mühürlendi.

Operasyonda ele geçirilen ürünler toplanılarak imha edilirken, işletme sahipleri hakkında da cezai işlem uygulandı.