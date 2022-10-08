Bursa Osmangazi'den meme kanseri semineri

Bursa'nın Osmangazi Belediyesi kadın çalışanlarına ‘Meme Kanseri Bilgilendirme’ semineri düzenledi. Eğitimde meme kanserinde erken teşhisin önemine dikkat çekildi.BURSA (İGFA) - Bursa'nın Osmangazi Belediyesi, 1-31 Ekim ‘Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık Ayı’ kapsamında kadın personeline yönelik eğitim verdi. Medicalpark Hastanesi işbirliğinde gerçekleştirilen eğitimde, Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Evren Dilektaşlı, meme kanseri hakkında bilinmeyenleri ve alınması gereken tedbirleri anlattı. Dr. Dilektaşlı, kadın personele meme kanserinin önemi, risk faktörleri, genetik yatkınlık, hormonal etkiler, meme kanserinde erken tanının önemi ve meme kanserinin uyarıcı belirtileri hakkında bilgi verdi.

ERKEN TEŞHİS ÖNEMLİ

Meme kanserinin, akciğer kanserinden sonra dünyada görülme sıklığı en yüksek olan kanser çeşidi olduğunu belirten Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Evren Dilektaşlı, “Erken dönemde meme kanseri ağrı yapmaz hatta hiçbir semptom göstermez. Bu sebeple kadınlar mutlaka her ay düzenli olarak el muayenesi yapması erken teşhiste çok önemli. Fakat kanser gelişmeye devam ettikçe bazı bulgular ortaya çıkar. Memede ele kitle gelmesi, memede veya koltuk altında şişlik veya kalınlaşma oluşması, memenin şeklinde veya büyüklüğünde değişiklik olması meme başı akıntısı gibi belirtilerin gözlemlenmesi halinde acilen doktora başvurmak gerekir” dedi.

Meme kanseri risk faktörlerini de anlatan Dr. Dilektaşlı, çevre, beslenme, stres, alkol ve sigaranın meme kanseri artışına neden olduğunu söyledi.