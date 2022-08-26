Bursa Osmangazi'den Filibe’de çifte hayır

Bursa'da Osmangazi Belediyesi tarafından Bulgaristan’ın Filibe kentinde düzenlenen sünnet şöleninde, 135 çocuk erkekliğe ilk adımı attı. Aşure ikramının da yapıldığı şölende soydaşlar ile bir araya gelen Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, gönüllerin sınır tanımadığına vurgu yaptı.BURSA (İGFA) - Bulgaristan’ın Filibe kentinde Filibe Müftülüğü ile ortaklaşa düzenlenen toplu sünnet şöleninde 135 çocuk sünnet olurken, büyük bir coşku yaşandı.

Sünnet şöleninin yapıldığı alanda soydaşlar ile bir araya gelen Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Bursa’dan kucak dolusu selam getirdiğini belirterek, “Bursa’mız, Anadolu’nun değişik illerinden Kafkaslar’dan, Balkanlar’dan, Filibe’den ve Kırcaali’den gelen kardeşlerimizin yaşadığı bir şehir. Bursa’daki akrabalarınızdan, kardeşlerinizden kucak dolusu selam getirdik. Sizlerin güzelliğini ve selamlarını da Bursa’daki hemşehrilerimize ileteceğiz. Ülkeler arasında sınırlar olsa da, gönüllerin sınırları yok” dedi.

Komşu iki ülke arasındaki siyasi ve ekonomik ilişkilerin güzel bir şekilde devam ettiğini söyleyen Başkan Dündar, “Bu çocuklar arasından mühendis de, avukat da, doktor ve milletvekili de çıkar. Çocuklarımıza sahip çıkıp iyi yetiştirirsek, geleceğimiz emin ellerde demektir. Avrupa’daki ülkelere göre bizim en büyük zenginliğimiz işte bu gençliğimizdir. Gençliğimize sahip çıkıyoruz, onları geleceğe hazırlıyoruz. Sünnet şölenimiz hayırlı olsun" dedi.

Kur’an-ı kerim tilaveti ve okunan dualar ile 135 çocuk erkekliğe ilk adımı atarken, Filibe Müftülüğü ve aileler desteklerinden dolayı Başkan Dündar’a sünnet şöleninin ardından Filibe Muradiye Camii’nde kılınan Cuma namazının ardından aşure ikramında bulundu.

Bulgaristan’da yaşayan soydaşların sıcak ilgisiyle karşılaşan Başkan Dündar, çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

Başkan Dündar, Bulgaristan programında Sofya Büyükelçiliği Birinci Müsteşarı Erman Topçu ve Filibe Başkonsolosluğu Muavin Konsolosu Halit İslam Tarı’yı da makamında ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.