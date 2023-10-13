Bursa Osmangazi'deki yıkımda bayrak hassasiyeti

Bursa'da Osmangazi Belediyesi tarafından Küplüpınar Mahallesi’nde gerçekleştirilen metruk bina yıkımı esnasında çatıda duran Türk Bayrağı’nı zarar vermeden binadan alan iş makinası operatörü çevredekilerden alkış aldı.BURSA (İGFA)- Osmangazi Belediyesi, ilçe sakinlerinin güvenliği ve huzuru için metruk binaların yıkımını sürdürüyor. Metruk binalar çevre kirliliği oluşturmasının yanı sıra madde bağımlılarının mesken tutması sebebiyle tehlike arz ediyor. Durum tespiti yapılıp, yasal işlemleri tamamlanan metruk binalar Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri tarafından yıkılarak ortadan kaldırıyor. Belediye ekipleri son olarak Küplüpınar Mahallesi’nde bir metruk binanın daha yıkımını gerçekleştirdi.

Metruk binanın yıkımı esnasında çatıda Türk Bayrağı asılı olduğunu gören iş makinası operatörü, yıkımı durdurarak bayrağı iş makinasının kepçesiyle aldı. Bayrağı sağlam bir şekilde binadan alan operatör, ay yıldızlı bayrağı katlayarak belediye ekiplerine teslim etti. İş makinesi operatörünün bayrak hassasiyeti, yıkımı izleyen mahalle sakinlerini duygulandırdı.