Bursa Osmangazi'de Yeni Karaman sakinleri ATM istiyor!

Herkes Duysun ekibi bu hafta 'Mahallemin Muhtarları' programı kapsamında Yeni Karaman Mahallesi'ni ziyaret etti.Esmanur GÜLBAHAR - M. Taha ÇELİKBAŞ - Herkes Duysun / BURSA (İGFA) - Mahallemin Muhtarları programı kapsamında bu hafta Bursa'nın Osmangazi ilçesi sorumluluk alanında bulunan mahallelerden Yeni Karaman'ı ziyaret etti.

Mahallede oturan vatandaşlar, ATM eksikliği ve çöp problemi olduğunu kaydetti.

Mahallede ATM olmayışından muzdarip olduklarını ifade eden bir mahalle sakini, “Emekli maaşı çekmek için Hürriyet’e gidiyoruz.” dedi.

ATM, TRAFİK VE ÇÖP PROBLEMİ VAR

Yeni Karaman mahalle sakinleri, “Mahallemizden ve muhtardan memnunuz. Sağlık ocağının değişmesi gerekiyor ve meydan istiyoruz. ATM yok. Melike Döner’in önündeki yolda trafik problemi var. Çöpler 2-3 günde bir boşaltılıyor. Çok çabuk doluyor ve bu koku olmasına sebep oluyor” diye konuştu.

EMEKLİLER MAAŞ ÇEKMEK İÇİN HÜRRİYET’E GİDİYOR

Yeni Karaman mahalle esnafı ise muhtardan memnun olduklarını dile getirerek, “Bankamatik ihtiyacımız var, emekliler maaş çekmek için Hürriyet’e gitmek zorunda kalıyor. Meydanda bir otobüs durağı olabilir. Belediyeden, Yeni Karaman için özellikle ATM istiyoruz. Biraz daha fazla temizlik hizmetleri istiyoruz. Muhtarımızdan memnunuz.” diye ifade etti.

SAĞLIK KOMPLEKSİNE İHTİYAÇ VAR

En çok altyapı sorunu ile ilgilendiğini vurgulayan Yeni Karaman Mahalle Muhtarı Seyfi Yurtaçan, “50 senedir bu mahallede ikamet ediyorum. Kamuoyunun da talebi üzerine mahalleye muhtar seçildim ve ikinci dönemimdeyim. Bu koltuğa oturunca 20 senedir altyapıda bir değişiklik yapılmadığını gördüm ve biz altyapıya daha çok önem verdik. BUSKİ ile ortaklaşa çalışarak 60-70 sokağın yağmur suyu, kanalizasyonlarını yeniledik. Önümüzdeki süreçte de bu hizmet devam edecek. Hedefimiz, tamamını yenilemek. Bu 2 yıllık dönemde mahalleyi birbiri ile kaynaştırdık. Belediyenin verdiği destekle turlarımız oldu. Bu aktiviteler yoğun şekilde devam ediyor. Bu dönemde de devam etmek istiyoruz. Önümüzde projelerimiz var. Yeni dönemde sağlık kompleksine ihtiyaç var. Bunun çoğu aşaması bitti, ihale süreçlerinde. Muhtemelen önümüzdeki yaza mahallemiz yeni hizmet binasına kavuşmuş olacak.” diye ifade etti.

BERABER BAŞLADIK, BERABER GÖTÜRME HEDEFİNDEYİZ

Mahalledeki okulun tel örgü sorunu ve ve Polat Caddesi’nin trafik sorunu olduğunu belirten Yurtaçan şu ifadeleri kullandı:

“Okulun arazisinin güvenli tel örgü sorunu var. Bunu çözme hedefimiz var. Oraya dışarıdan insanların girmesini engellemek istiyoruz. Polat Caddesi’nde trafik sorunu oldukça yoğun. Çözme niyetindeyiz. Mahalle halkımızla her zaman iç içeyiz. Kısmetse yeni binada toplantı salonumuz da olacak. Yine mahalleyi bölge bölge bu alana alarak karşılıklı dertleşeceğiz. Beraber başladık beraber götürme hedefindeyiz. Hepsine teşekkür ediyorum. Yine yeni dönemde hep beraber olmak ümidiyle…” dedi.