Bursa Osmangazi'de 'yaşatılan tarihe' özel ödül

Bursa'da tarihi mirasın ayağa kaldırılması, korunup yaşatılması için yürüttüğü çalışmalarla bugüne kadar pek çok ödül alan Osmangazi Belediyesi, ‘Yaşayan Tarih Hisar İçi Projesi’ ile Tarihi Kentler Birliği’nin düzenlediği Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması’nda jüri özel ödülünün sahibi oldu.BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediyesi’nin vizyon projelerinden biri olan, Bursa’nın 2 bin 400 yıllık geçmişini ortaya çıkartıp gelecek nesillere aktaracak ‘Yaşayan Tarih Hisar İçi Projesi’ Tarihi Kentler Birliği tarafından bu yıl 21’incisi düzenlenen Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması’nda ‘Jüri Özel Ödülü’nün sahibi oldu. Bu yıl 34 üye belediyeden 67 projenin katıldığı yarışmanın ödül töreni İstanbul Fatih Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

İstanbul’da düzenlenen törende ödülü teslim alan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, belediyenin asli görevlerinden olan temizlik çalışmaları gibi, tarihi mirasın ayağa kaldırılıp yaşatılması çalışmalarının da rutin çalışmalardan biri haline geldiğine dikkati çekti.

Dündar, çalışmalarımızın değer görmesi, ödüle layık görülmesi, çalışmalarımızda bize moral ve motivasyon olduğunu belirterek, kendilerini bu ödüle layık görenlere teşekkür etti.

‘Yaşayan Tarih Hisar İçi’ projesinin tarihi miras çalışmaları içerisinde büyük bir yer kapladığını belirten Başkan Dündar, “Bu ödülü almamıza vesile olan ‘Yaşayan Tarih Hisar İçi’ projesi bizim göz bebeğimiz bir projemizdir. Bursa Hisarları ecdadımızın boş bir arazi üzerine otağını kurmadığının, kendi gayretinin ve inancının gücüyle nice aşılmaz görünen burçlara bayrağını taşıdığının da bir nişanesidir. Bu bakımdan Hisar İçi’ni koruma altına almak demek, ecdadımızla aynı ruh iklimini ve karakterini de taşımak demektir. Çünkü ecdadımız karşılaştığı medeniyetlerden aldığı birikimi tarumar etmemiş, geçip gittiği şehirleri yakıp yıkmamıştır. Bilakis o birikimin üstüne yeni değerler koyarak kendi medeniyetini daha da yukarılara taşımış ve ihya etmiştir” diye konuştu.

Dündar, Osmangazi'nin yaşayan bir tarih olduğunu ifade ederek, bu anlayış ile Osmangazi’yi yaşayan bir tarih olarak görerek, tarihi dokuyu insan nefesinin değeceği bir anlayışla ayağa kaldırmaya devam edeceklerini kaydetti. Dündar, bölgede yürütülen çalışmalarla ilgili de bilgiler verdi.

Tarihi Kentler Birliği tarafından verilen ‘Jüri Özel Ödülü’nü Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan’ın elinden alan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, ayrıca yarışmada ‘Başarı Ödülü’ kazanan belediyelere de ödüllerini takdim etti.