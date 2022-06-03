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Bursa Osmangazi'de Yahşibey'in dokusuna uydu

GÜNDEM 03.06.2022, 18:16
Bursa Osmangazi'de Yahşibey'in dokusuna uydu

Vatandaşlara daha kaliteli hizmet için mahallelere yeni muhtarlık ve hizmet binaları kazandıran Osmangazi Belediyesi, yerinde hizmetin öncü örneklerinden bir yenisini Yahşibey Mahallesi’nde hayata geçirdi.BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediyesi, muhtarların çalışma ortamlarını iyileştirmek ve vatandaşlara daha sağlıklı ortamlarda hizmet verebilmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Yahşibey Mahallesi’nde yer alan sivil mimarlık örneği yapı, Osmangazi Belediyesi tarafından rekonstrüksiyon çalışmalarıyla aslına uygun olarak yeniden inşa edilerek muhtarlık binası olarak hizmete sunuldu. Yahşibey Mahallesi’ne bir yandan yeni muhtarlık binası kazandırılırken, aynı zamanda tarihi mirasın ayağa kaldırılmasına yönelik çalışmalara da bir yenisi eklenmiş oldu.

Yahşibey Mahallesi muhtarlık binasının açılış töreninde konuşan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Osmangazi’de muhtarlık binalarına bir standart getirdik ve bu binalarımızla birlikte ilçemize 35 yeni muhtarlık binası daha kazandırdık. Bizim için muhtarlarımız; hemşehrilerimizin sıkıntısını, mahallelerimizin sorunlarını en iyi bilen kişilerdir. Aynı zamanda bizim de mesai arkadaşlarımız. Dolayısıyla, onların daha iyi ve kaliteli hizmet üretmeleri için her türlü desteği veriyoruz, vereceğiz” diye konuştu.

Bursa’nın tarihi semtlerinden Yahşibey Mahallesi’nde bulunan sivil mimarlık örneği olan yapı, mahallenin tarihi dokusuna uygun şekilde rekonstrüksiyon projesi olarak hazırlandı. Yapılan kamulaştırmalar ile toplam 75 metrekare alanda aslına uygun şekilde mahalleye kazandırılan zemin artı 2 katlı binada, muhtarlık odası, mutfak, tuvalet, iki adet sofa ve mahalle sakinlerinin boş zamanlarını değerlendirmeleri adına okuma salonu yer alıyor.

Osmangazi Belediyesi olarak hayata geçirdikleri eserlerle Bursa’ya imza attıklarını, Bursa’nın adını Bursa dışında duyurduklarını belirtti.

Kavaklı Mahallesi’nde Üftade Türbesi ve Camii’nin çevresindeki riskli bölgede kamulaştırma ve yıkım çalışmalarının devam ettiğini kaydeden Başkan Dündar, “Bu bölgede 239 bağımsız bölümde 200 hak sahibi ile anlaşma yaparak toplam 4 bin 144 metrekare alanı kamulaştırdık. Bölgedeki çalışmalarımızda bugüne kadar 45 milyon 616 bin 250 TL bedel ödedik. Kalan diğer bölümleri de en kısa sürede kamulaştırarak riskli binaların yıkımını başlatacağız. 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı içerisinde kalan bu bölgedeki binaların yıkılmasının ardından elde edilecek alanı ise yeşil alana dönüştüreceğiz” diye konuştu.

Törende Bursa Valisi Yakup Canbolat da, milletin devletine ulaştığı ilk kapı olduğuna vurgu yaparak, “Vatandaşlarımız ilk olarak muhtarlarımıza ulaşıp kapısını çalıyorsa, çaldıkları o kapı evvela devletin kapısıdır” dedi. 

Yeni muhtarlık binasının açılış törenine Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’ın yanı sıra Bursa Valisi Yakup Canbolat, Osmangazi Kaymakamı Ali Partal, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Demir, AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Ufuk Cömez, AK Parti İl Yöneticileri, meclis üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

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