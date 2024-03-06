Bursa Osmangazi'de son meclis toplandı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde 2019-2024 seçim dönemi son meclis toplantısı gerçekleştirildi.BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediyesi Meclis Salonu’nda Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar başkanlığında gerçekleşen dönemin son meclis toplantısında mecliste görev alan siyasi partilerin grup başkanları söz alarak konuşma yaptı.

Yeni dönemde mecliste görev yapmayacak üyeler bir birinden helallik istedi. Başkan Mustafa Dündar da 5 yıl boyunca mecliste görev yapıp Osmangazi’ye hizmet eden meclis üyelerine teşekküre etti. Ayrıca Dündar,8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle mecliste görev yapan kadınların gününü kutlayarak çeşitli hediyeler verdi.

Geride kalan dönemde görev yapan meclis üyelerine bu zamana yaptıkları hizmetlerden teşekkür ettiğini ifade eden Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Önümüzde yeni bir dönem var. Bu bir hizmet yarışı. Önemli olan vatandaşın listesine girebilmek. Allah hayırlı etsin.” dedi.

Tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü de kutlayan Başkan Dündar, salondaki kadınlara çiçek verdi.