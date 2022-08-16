Bursa Osmangazi'de Soğanlı etap etap genişliyor

Türkiye’de yatay şehirleşmenin öncüsü olan Osmangazi Belediyesi’nin Soğanlı Kentsel Dönüşüm Projesi, etap etap büyüyerek tüm ilçeye yayılıyor. Rezerv alanda inşa edilen depreme dayanıklı modern konutlarda yaşamın devam ettiği örnek şehircilik projesinin 8. etabı riskli alanda başladı.BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediyesi’nin Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile birlikte hayata geçirdiği Soğanlı Kentsel Dönüşüm Projesi, bugüne kadar tamamlanan 7 etabıyla Bursa’nın çarpık ve plansız görüntüsüne son verdi. Kent silueti korunarak dönüşümün önünü açan projede, bugüne kadar 2 bin 161 konut ve 240 ticari alan inşa edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yapılaşmada örnek gösterdiği zemin artı 5 kat planının uygulandığı ilk proje olan Soğanlı’da modern konut ve ticari alanların yanı sıra Osmangazi Belediyesi’nin örnek şehircilik hamlesi farkını gösterdi. Altyapı çalışmaları ile birlikte geniş yollar ve kaldırımlar, pazar alanları, yeşil alan, park ve meydanlar, spor tesisleri, sosyal donatı ve ibadet alanları ile bölge tam anlamıyla modern şehirciliğin merkezi oldu.

Kentsel dönüşüm çalışmaları Soğanlı Mahallesi’ne birçok belediye hizmetini de beraberinde getirdi. 42 hektarlık alanda depreme dayanıklı yeni konutlar inşa edilirken Osmangazi Belediyesi tarafından bugüne kadar 40 bin ton asfalt kaplama çalışması, 15 bin metrekare tretuvar düzenlemesi, 6 bin 600 metrekare parke kaplama, 2 bin 500 metre bisiklet yolu, 4 bin 500 metrekare ve 2 bin 500 metrekarelik iki ayrı çocuk parkı ile spor sahaları yapıldı.

SOĞANLI’DA 8. ETAP BAŞLADI

Soğanlı Kentsel Dönüşüm Projesi’nin tamamlanan 7 etabında modern bir yaşam alanı ortaya çıkarken, riskli alandaki hak sahipleri ile yapılan anlaşmalar ve gerçekleştirilen kamulaştırmalar sonucu elde edilen alanda depreme dayanıklı konutların inşasına başlandı. Çiftehavuzlar Mahallesi’ndeki riskli alanda başlayan çalışmalarda ilk olarak 81 konut ve 26 ticari alan inşa edilecek.

Göreve geldikleri ilk günden itibaren modern ve planlı bir şehir inşa etmek için yoğun mesai harcadıklarını ifade eden Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, 17 Ağustos 1999 tarihinde yaşanan Marmara depremini hiçbir zaman unutmadıklarını ifade ederek, "Deprem gerçeğini göz önünde bulundurarak ‘Daha modern ve güvenli bir Osmangazi’ için çıktığımız yolda çok önemli mesafeler kat ettik. Soğanlı Kentsel Dönüşüm Projemiz, Türkiye’de şehircilik anlamında bir model olarak Bursa’mızın yüz akı oldu. Riskli binalarda oturan vatandaşlarımız, daha sağlam ve modern binalarda yaşamaya başladı. Kentsel dönüşüm çalışmalarımız, bölgesel olarak devam ederken, Soğanlı Kentsel Dönüşüm Projemiz etap etap büyüyor. Şu anda riskli alanda 8. etabın inşaat çalışmaları başladı. Belediye olarak yaptığımız bu çalışmalar, özel sektörü de teşvik etti ve ilçemizin farklı bölgelerinde dönüşüm çalışmaları genişleyerek devam ediyor.” diye konuştu.

13 yılda nüfusu 900 bine ulaşan Osmangazi’de yaklaşık 300 bin kişilik yeni bir şehir kurduklarını belirten Başkan Dündar, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ısrarla bahsetmiş olduğu zemin+5 katın uygulandığı tek projenin olduğunu ifade ederek, "Örnek şehircilik modelinin uygulandığı Soğanlı Mahallesi’ni millet bahçesi ile taçlandırıyoruz. Bakanlığımız ile birlikte 110 dönümlük bir alanda Bursa’nın yeni nefes alabileceği inşa ediyoruz.” dedi.