Bursa Osmangazi'de sel felaketin yaraları sarılıyor

Bursa’da Çarşamba günü aniden bastıran şiddetli yağış sonrası yaşanan sel felaketinin ardından harekete geçen Osmangazi Belediyesi, yağıştan en çok etkilenen Karabalçık, Ovaakça, Demirtaş Sakarya Mahallesi ve Yunuseli Mahallelerinde gerçekleştirdiği çalışmalarla selin izlerini siliyor.BURSA (İGFA) - Aniden bastıran şiddetli yağışla birlikte Osmangazi Kaymakamı Ali Partal ve belediye başkan yardımcıları ile birlikte selden etkilenen mahalleleri ziyaret eden Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’ın talimatıyla hareke geçen ekipler, su baskını yaşanan konutlardan tahliye işlemi gerçekleştirdi.

Selden en çok etkilenen mahallelerden biri olan Karabalçık Mahallesi’nde çok sayıda evi su basarken, yollar ve birçok evin bahçesi selin getirdiği çamurla kaplandı, bazı araçlar hasar gördü. Şiddetli yağışın etkisiyle çamurla kaplanan yollar, Osmangazi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından kepçe ve greyderlerle temizlendi.

Çamur deryasına dönen sokak ve caddeler, vidanjörlerin çalışmasının su tankerleriyle yıkandı.

İl genelindeki şiddetli yağış sonrası meydana gelen sel felaketinde zarar gören mahalleleri ziyaret ederek mahalle muhtarı ve vatandaşlarla görüşen Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, özellikle ‘Bursa Siyahı’ olarak bilinen siyah inciriyle adını dünyaya duyuran Ovaakça ile her yıl üzüm festivali düzenlediğimiz Karabalçık Mahallemiz’de üreticilerimizin ürünleri de ciddi hasar gördüğünü kaydetti.

Şiddetli yağışla birlikte ekiplerin harekete geçerek bölgede hummalı çalışma başlattıklarını belirten Başkan Dündar, "Kapanan yollar, dere yatakları iş makinaları ile açıldı. Evlerin bahçelerine dolan çamurlar iş makinaları ile temizleniyor. Çamurla kaplanan yollar yine suyla yıkanarak çamurdan arındırılıyor. Selin izlerini silmek için ekiplerimiz aralıksız çalışıyor. Tüm hemşerilerimize geçmiş olsun ve rabbim tekrarını yaşatmasın" dedi.