Bursa Osmangazi'de ruhsatsız kahvehaneye mühür

Bursa'da Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümleri çerçevesinde denetlemelerini aralıksız sürdürüyor. Yapılan denetimlerde ruhsatsız faaliyet gösterdiği tespit edilen bir kahvehane mühürlendi.BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, haksız rekabet ve kazancın önüne geçmek için işyerlerine yönelik ruhsat denetimleri gerçekleştiriyor.

Denetimlerde esnafları ruhsat almaları konusunda uyaran ekipler, Emek Adnan Menderes Mahallesi’nde işyeri açma ve çalışma ruhsatı olmayan bir kahvehaneyi mühürledi.

Ruhsatsız faaliyet gösteren kahvehane, mevzuat hükümleri çerçevesinde gerekli şartları yerine getirinceye kadar ticari faaliyetten men edildi. Yetkililer denetimlerin devam edeceğinin bilgisini verdi.