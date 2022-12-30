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Bursa Osmangazi'de ruhsatsız kahvehaneler mühürlendi
GÜNDEM 30.12.2022, 15:45
Bursa'da Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları denetimlerde ruhsatsız faaliyet gösterdiği tespit edilen 4 kahvehaneyi mühürledi.BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, İş yeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümleri çerçevesinde denetlemeler gerçekleştiriyor.
Yapılan denetimlerde İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı alınmaksızın faaliyet gösterildiği tespit edilen 4 adet kahvehane mevzuat hükümleri çerçevesinde gerekli şartları yerine getirinceye kadar ticari faaliyetten men edildi. Yetkililer denetimlerin devam edeceğinin bilgisini verdi.
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