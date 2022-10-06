Bursa Osmangazi'de orman arazisindeki kaçak ev yıkıldı

Bursa'da Osmangazi Belediyesi, Bağlı Mahallesi’nde tarım arazisi üzerine kaçak olarak inşa edildiği belirlenen bungalov tarzı ahşap evi yıktı.BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediyesi, kent kimliği ve dokusuna zarar veren kaçak yapılar ile mücadelesini aralıksız sürdürüyor.

Osmangazi Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri tarafından kaçak olduğu belirlenip hakkında yıkım kararı alınan Bağlı Mahallesi’ndeki ruhsatsız bungalov tarzı ahşap ev, iş makinesi ile yıkıldı. Tarım arazisi üzerine inşa edilen evin yıkımında herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Belediye yetkilileri, vatandaşları ruhsatsız ve kaçak yapılaşmaya yönelmemeleri konusunda uyarırken, ruhsatsız ve kaçak yapıya asla izin vermeyeceklerini belirtti.