Bursa Osmangazi'de metruklar huzur için yıkılıyor

Bursa'nın Osmangazi ilçesi İntizam Mahallesi’nde madde bağımlılarının mesken tutması nedeniyle mahalleli için güvenlik sorunu haline gelen metruk bina, vatandaşların şikâyeti üzerine Osmangazi Belediyesi tarafından yıkıldı.BURSA (İGFA) - Osmangazi’de vatandaşların can ve mal güvenliğini tehdit eden metruk binalar, ardı ardına yıkılıyor.

Atıl vaziyette bulunan ve kent estetiğini bozan metruk yapılar, alkol ve madde bağımlılarının mesken tutması nedeniyle de vatandaşlar için tehlike arz ediyor. Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri durum tespiti yapılıp, yasal işlemleri tamamlanan metruk binaları yıkarak vatandaşlara rahat bir nefes aldırıyor.

Belediye ekipleri son olarak İntizam Mahallesi’deki bir metruk binayı yıktı. Mahallede huzursuzluğa yol açan yapının yıkılması, bölge sakinleri tarafından memnuniyetle karşılandı. Yıkımın tamamlanmasıyla birlikte, bölge halkı belediye ekiplerine teşekkür etti.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, halkın can ve mal güvenliğini tehdit eden metruk binaları, yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere göre yıkmaya devam edeceklerini söyledi.