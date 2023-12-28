Bursa Osmangazi'de kaçaklara ağır darbe

Kaçak yapılaşma ile mücadeleye 2023 yılında da hız kesmeden devam eden Osmangazi Belediyesi, yıl içerisinde toplam 87 kaçak yapıyı yıktı. Belediye ekipleri, yıl içerisinde 68 metruk yapının da yıkımını gerçekleştirerek ilçeye nefes aldırdı.BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediyesi, hayata geçirdiği kentsel dönüşüm ve gelişim çalışmaları ile bir yandan Osmangazi’nin çehresini değiştirirken diğer yandan da ilçeyi kaçak ve metruk yapılardan temizlemek adına yoğun bir mesai ortaya koyuyor.

2023 yılı içerisinde özellikle Bursa Ovası üzerinde ruhsatsız olarak inşa edilen yapıları tek tek yıkarak verimli tarım arazilerinin kaçak yapılaşma ile talan edilmesine müsaade etmeyen Osmangazi Belediyesi, Türkiye’nin turizm cenneti Uludağ’ı da kaçak yapılardan temizlemek adına da örnek bir çalışma ortaya koydu. İlçenin dört bir tarafını karış gezerek kaçak yapıları mercek altına alan Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri, yıl içerisinde toplam 87 kaçak yapıyı yıktı. Belediye yetkilileri, vatandaşları ruhsatsız ve kaçak yapılaşmaya yönelmemeleri hususunda her fırsatta uyardı.

Osmangazi Belediyesi, özellikle uyuşturucu madde kullanıcılarının mesken edinmeleri sebebiyle mahalle sakinlerinin şikayetine sebep olan metruk binaların yıkılması için de hummalı bir çalışma ortaya koydu. Belediye ekipleri, 2023 yılında 68 metruk binayı yıktı. Ayrıca mülk sahipleri tarafından tadilatı yapılan 18 binayı da metruk durumdan kurtardı.