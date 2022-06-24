Bursa Osmangazi'de kaçak yapılara karşı kararlı duruş

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde Türkiye’nin turizm cenneti Uludağ’ı kaçak yapılardan temizlemek adına yoğun bir çalışma yürüten yerel belediye, Gökçeören Mahallesi’nde ruhsatsız olduğu belirlenen 4 ev ile 2 çevre duvarını yıktı.BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediyesi, Uludağ bölgesinde orman arazisi üzerine kaçak olarak inşa edilen yapıları yıktı.

Kent kimliği ve dokusuna zarar veren kaçak yapılara karşı yürütülen kararlı mücadele kapsamında, Uludağ eteklerinde yer alan Gökçeören Mahallesi'nde kaçak olarak inşa edildiği belirlenen 4 ev ile 2 taş duvar yıkıldı.

Alınan bilgiye göre Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri tarafından ruhsatsız olduğu belirlenip hakkında yıkım kararı alınan evlerin yıkımı için sabah erken saatlerde bölgeye giden ekipler, ilk olarak evlerin içerisindeki eşyaları boşalttı. Eşyaların çıkartılması sonrasında yapı ve taş duvarlar iş makinesi ile yıkılarak kullanılamaz hale getirildi. Geniş güvenlik önlemleri altında gerçekleştirilen yıkımda herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Belediye yetkilileri, vatandaşları ruhsatsız ve kaçak yapılaşmaya yönelmemeleri konusunda uyarırken, kaçağa asla izin vermeyeceklerini vurguladı.