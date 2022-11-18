Bursa Osmangazi'de kaçak moloz dökenlere ceza yağdı

Bursa'da Osmangazi Belediyesi, ilçenin çeşitli noktalarına kaçak moloz dökerek görüntü ve çevre kirliliği yaratanlara göz açtırmıyor.BURSA (İGFA) - Bursa'nın Osmangazi ilçesinde izinsiz moloz dökümünü engellemek adına Zabıta Müdürlüğü bünyesinde özel bir ekip kuran ve drone ile de gece gündüz takip yapan yerel belediye, 2022 yılında kaçak moloz dökümü yapan kişi ve firmalara 497 bin lira para cezası kesti.

Osmangazi'ye bağlayan Çağlayan, Nilüferköy, Aksungur ve Geçit başta olmak üzere ilçenin tüm bölgelerinde yapılan denetimlerde, kaçak moloz dökümü yaptığı tespit edilen kişi ve firmalara yasa gereğince 581 lira ile 30 bin lira arasında değişen para cezaları kesildi.

Osmangazi Belediyesi yetkilileri, vatandaşlara boş arazilere moloz ve inşaat atığı dökmemeleri konusunda uyarıda bulunurken, döküm yapan şahısları gören vatandaşların da belediyeye ihbarda bulunmalarını istedi.