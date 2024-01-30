Bursa Osmangazi'de kaçak atılan molozlar temizlendi

Bursa'da Osmangazi Belediyesi, Veysel Karani Mahallesi’nde yer alan boş araziye kaçak olarak dökülen çöp ve molozları toplayarak çevre ve görüntü kirliliğinin önüne geçti. İki gün süren temizlik çalışmaları sonucunda bölgeden 20 kamyon çöp ve moloz kaldırıldı.BURSA (İGFA) - Halk sağlığını tehdit eden ve çevre kirliliği oluşturan gelişi güzel atılmış çöp ve molozlara karşı harekete geçen Osmangazi Belediyesi, Veysel Karani Mahallesi’ndeki boş arazi üzerine atılan çöp moloz atıklarını temizledi.

Yapılan tüm uyarılara, denetlemelere ve bölgeye asılan ‘Çöp ve Moloz Dökmek Yasaktır’ tabelalarına aldırış etmeyen kişiler tarafından bölgeye atılan çöp ve molozları temizlemek için hummalı bir çalışma sürdüren belediye ekipleri, boş arazideki binlerce ton çöp ve molozu kaldırdı.

İki gün süren temizlik çalışmaları sonucunda bölgeden alınan 20 kamyon çöp ve moloz Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin belirlediği moloz döküm alanına taşındı.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, çevreye gelişi güzel moloz dökerek çevre ve görüntü kirliliğine yol açanların bu davranışlarının kabul edilemez olduğunu belirterek, “Başta tarım arazileri olmak üzere ilçemizin hiçbir noktasının kirletilmesine izin vermiyoruz. Tarla, yol kenarları veya ormanlık alanlara döküm yapan kişilere zabıta ekiplerimiz cezai işlem uygulamaktadır. İzinsiz inşaat atığı ve moloz dökümünü önlemek için özel bir ekip oluşturduk. Çevre kirliliğine karşı kesinlikle taviz vermeyeceğiz” diye konuştu.