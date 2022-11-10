Son Dakika

Bursa Osmangazi'de Hisar eski ihtişamına kavuşuyor

GÜNDEM 10.11.2022, 14:42
Bursa Osmangazi'de Hisar eski ihtişamına kavuşuyor

Bursa'da Osmangazi Belediyesi’nin Hisar İçi’nde yaptığı çalışmalar şehrin tarihini yeniden gün yüzüne çıkarıyor. Kavaklı Mahallesi’nde geçtiğimiz yıl meydana gelen toprak kayması sonucu zarar gören riskli yapıların yıkım çalışmalarında sona gelindi.BURSA (İGFA) - Bursa’nın tarihi ve kültürel mirasının korunup geleceğe taşınmasında bugüne kadar pek çok örnek projeye imza atan Osmangazi Belediyesi, Kavaklı Mahallesi’nde farklı bir çalışmayı hayata geçiriyor.

Geçtiğimiz yıl meydana gelen toprak kayması sonucu zarar gören riskli yapılar, kamulaştırma çalışmalarının ardından Osmangazi Belediyesi tarafından tek tek yıkılıyor. Hisar-Üftade Kentsel Tasarım Proje Uygulaması kapsamında bir taraftan tehlike arz eden binalar ortadan kalkarken, diğer taraftan özellikle inanç turizmi adına Bursa’nın önemli bir ziyaret güzergâhı olan Üftade Tekkesi de, daha görünür bir konuma kavuşuyor.

Her yıkımın ardından yeni bir tarihi şekillenmenin yaşandığı Kavaklı’daki çalışmaları yerinde inceleyen Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, bölgeyi riskli yapılardan kurtarırken, aynı zamanda tarihi dokuyu da ortaya çıkardıklarını belirtti.

SURLAR RİSKLİ YAPILARDAN TEMİZLENDİ

Üftade Tekkesi’nin çevresini güzelleştirecek yıkımların ardından uygulanacak yeni projeyle birlikte Bursa’ya yeni bir sosyal donatı alanı kazandırılacağını ifade eden Başkan Dündar, geçen yıl Mart ayında yaşanan toprak kayması sonucunda bu bölge riskli alan ilan edildiğini anımsattı.

Olayın hemen ardından Osmangazi Belediyesi olarak bölgedeki riskli binalarda kamulaştırma çalışmalarına başladık. 239 bağımsız bölümden 220’si ile anlaşma sağladıklarını belirten Başkan Dündar, "Kamulaştırma çalışmaları için de hak sahiplerine bugüne kadar 50 milyon TL’ye yakın ödeme yaptık. Bugün itibariyle sur üzerindeki yapıların tamamı yıkılmış oldu. Temiz Cadde üzerindeki binaların yıkımları da yoğun bir şekilde sürüyor. İnşallah, kısa bir süre içinde bitirdiğimizde buradaki tarihi doku ve sur duvarları tamamen ortaya çıkacak. İnanç turizmi açısından çok önemli bir nokta olan bu bölgemize gelen insanlar, daha rahat bir ortamda ziyaretlerini gerçekleştirebilecekler. Bölgeyi ziyaret eden vatandaşların, Bursa’nın eşsiz manzarası eşliğinde nefes alacakları projemizin Bursa’mıza hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

Yorumlar (0)
15
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 12 29
2. Başakşehir 12 24
3. Galatasaray 12 24
4. Adana Demirspor 12 23
5. Kayserispor 13 23
6. Beşiktaş 13 22
7. Trabzonspor 12 22
8. Konyaspor 13 21
9. Antalyaspor 12 16
10. Alanyaspor 13 16
11. Gaziantep FK 12 15
12. Kasımpaşa 13 15
13. Karagümrük 12 12
14. Ankaragücü 12 12
15. Giresunspor 12 12
16. Hatayspor 12 11
17. Sivasspor 13 10
18. İstanbulspor 12 8
19. Ümraniye 12 6
Takımlar O P
1. Eyüpspor 12 27
2. Bodrumspor 11 21
3. Keçiörengücü 11 21
4. Samsunspor 12 20
5. Boluspor 11 19
6. Manisa FK 11 19
7. Rizespor 11 18
8. Pendikspor 11 18
9. Bandırmaspor 11 15
10. Sakaryaspor 12 15
11. Adanaspor 12 14
12. Göztepe 11 14
13. Tuzlaspor 11 12
14. Altay 12 12
15. Altınordu 11 12
16. Ö.K Yeni Malatya 12 10
17. Erzurumspor 11 10
18. Gençlerbirliği 11 7
19. Denizlispor 12 5
Takımlar O P
1. Arsenal 13 34
2. M.City 13 32
3. Newcastle 14 27
4. Tottenham 14 26
5. M. United 13 23
6. Brighton 13 21
7. Chelsea 13 21
8. Liverpool 13 19
9. Fulham 14 19
10. Crystal Palace 13 19
11. Brentford 14 16
12. Leeds United 13 15
13. Aston Villa 14 15
14. Leicester City 14 14
15. West Ham United 14 14
16. Everton 14 14
17. Bournemouth 14 13
18. Southampton 14 12
19. Wolves 14 10
20. Nottingham Forest 14 10
Takımlar O P
1. Barcelona 14 37
2. Real Madrid 13 32
3. Real Sociedad 14 26
4. Athletic Bilbao 14 24
5. Real Betis 13 24
6. Atletico Madrid 14 24
7. Osasuna 14 23
8. Villarreal 14 21
9. Rayo Vallecano 13 21
10. Mallorca 14 19
11. Real Valladolid 14 17
12. Valencia 13 16
13. Girona 14 16
14. Almeria 14 16
15. Getafe 14 14
16. Espanyol 14 12
17. Sevilla 14 11
18. Celta Vigo 13 11
19. Cadiz 13 11
20. Elche 14 4