Bursa Osmangazi'de Hisar eski ihtişamına kavuşuyor

Bursa'da Osmangazi Belediyesi’nin Hisar İçi’nde yaptığı çalışmalar şehrin tarihini yeniden gün yüzüne çıkarıyor. Kavaklı Mahallesi’nde geçtiğimiz yıl meydana gelen toprak kayması sonucu zarar gören riskli yapıların yıkım çalışmalarında sona gelindi.BURSA (İGFA) - Bursa’nın tarihi ve kültürel mirasının korunup geleceğe taşınmasında bugüne kadar pek çok örnek projeye imza atan Osmangazi Belediyesi, Kavaklı Mahallesi’nde farklı bir çalışmayı hayata geçiriyor.

Geçtiğimiz yıl meydana gelen toprak kayması sonucu zarar gören riskli yapılar, kamulaştırma çalışmalarının ardından Osmangazi Belediyesi tarafından tek tek yıkılıyor. Hisar-Üftade Kentsel Tasarım Proje Uygulaması kapsamında bir taraftan tehlike arz eden binalar ortadan kalkarken, diğer taraftan özellikle inanç turizmi adına Bursa’nın önemli bir ziyaret güzergâhı olan Üftade Tekkesi de, daha görünür bir konuma kavuşuyor.

Her yıkımın ardından yeni bir tarihi şekillenmenin yaşandığı Kavaklı’daki çalışmaları yerinde inceleyen Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, bölgeyi riskli yapılardan kurtarırken, aynı zamanda tarihi dokuyu da ortaya çıkardıklarını belirtti.

SURLAR RİSKLİ YAPILARDAN TEMİZLENDİ

Üftade Tekkesi’nin çevresini güzelleştirecek yıkımların ardından uygulanacak yeni projeyle birlikte Bursa’ya yeni bir sosyal donatı alanı kazandırılacağını ifade eden Başkan Dündar, geçen yıl Mart ayında yaşanan toprak kayması sonucunda bu bölge riskli alan ilan edildiğini anımsattı.

Olayın hemen ardından Osmangazi Belediyesi olarak bölgedeki riskli binalarda kamulaştırma çalışmalarına başladık. 239 bağımsız bölümden 220’si ile anlaşma sağladıklarını belirten Başkan Dündar, "Kamulaştırma çalışmaları için de hak sahiplerine bugüne kadar 50 milyon TL’ye yakın ödeme yaptık. Bugün itibariyle sur üzerindeki yapıların tamamı yıkılmış oldu. Temiz Cadde üzerindeki binaların yıkımları da yoğun bir şekilde sürüyor. İnşallah, kısa bir süre içinde bitirdiğimizde buradaki tarihi doku ve sur duvarları tamamen ortaya çıkacak. İnanç turizmi açısından çok önemli bir nokta olan bu bölgemize gelen insanlar, daha rahat bir ortamda ziyaretlerini gerçekleştirebilecekler. Bölgeyi ziyaret eden vatandaşların, Bursa’nın eşsiz manzarası eşliğinde nefes alacakları projemizin Bursa’mıza hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.