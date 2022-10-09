Bursa Osmangazi'de dönüşüm 'Millet Bahçesi' ile taçlanıyor

Bursa'da Osmangazi Belediyesi’nin Soğanlı Mahallesi’nde hayata geçirdiği örnek kentsel dönüşüm, 100 bin metrekarelik alanda inşa edilen ‘Soğanlı Millet Bahçesi’ ile taçlanıyor. Millet Bahçesi'ndeki altyapı çalışmaları tamamlandı.BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediyesi, inşaat çalışmaları tüm hızıyla devam eden Soğanlı Millet Bahçesi ile sadece Osmangazi’ye değil, tüm Bursa’ya en özgün yeşil alanlarından birini sunmaya hazırlanıyor.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) işbirliğinde inşa edilecek Soğanlı Millet Bahçesi’nde peyzaj ve toprak serim çalışmaları devam ediyor.

İçerisinde çok amaçlı etkinlik alanları, gezinti, yürüyüş, bisiklet ve koşu yolları, meyve bahçeleri, ses ve koku bahçeleri, tematik bahçeler, piknik alanları, performans alanları, açık hava sergi alanları, koruluk ve çim alanlar, çocuk oyun alanı, oturma ve dinlenme alanları, açık otopark alanları, kondisyon sahası, futbol, basketbol ve voleybol sahaları ve millet kıraathanesinin yer alacağı Soğanlı Millet Bahçesi, yeşiliyle ve sosyal donatıları ile Bursa için cazibe merkezi olacak.

BURSA'NIN YENİ YAŞAM ALANI

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Soğanlı Millet Bahçesi’nin şantiye alanını ziyaret ederek inşaat çalışmalarını yerinde inceledi.

Zemin artı 5 kat uygulamasıyla kentsel dönüşümde örnek proje olan Soğanlı’da depreme dayanıklı, modern bir şehir ortaya çıktığını ifade eden Başkan Dündar, “Osmangazi Belediyesi’nin kentsel dönüşüm alanı Soğanlı, hızlı bir değişim ve dönüşüm yaşıyor. Kentsel dönüşümle yaşanan bu dönüşüme paralel olarak 100 dönümlük bir alanda Millet Bahçesi yapıyoruz. Soğanlı bölgesine yeni bir vizyon kazandıracak Millet Bahçesi’nde altyapı çalışmalarını tamamladık. Şu anda peyzaj ve toprak serim çalışmaları başladı. Bu çalışmalarla birlikte alandaki ağaçların dikimine de başlıyoruz. TOKİ ile birlikte yürüttüğümüz Soğanlı Millet Bahçesi projemiz tamamlandığında, bölgeye değer katacak şehrimizin yeni bir yaşam alanı olacak.” dedi.

Dündar, farklı etaplardan oluşan spor parkurları oluşturduklarını belirterek, parkta biri 2 bin 200, diğeri 2 bin 300 metre olmak üzere toplam 5 bin 500 metre yürüyüş, koşu ve bisiklet yolu yapıyoruz. 100 dönümlük bir alanda inşa ettiğimiz Millet Bahçesine araçları ile gelmek isteyen vatandaşlarımız için otoparkın yanı sıra park alanı içerisinde bahçe mobilyaları, kafeterya ve sosyal tesis yer alacağını duyurdu.