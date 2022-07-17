Bursa Osmangazi'de dev 'Millet Bahçesi' değer katacak

Bursa'da Osmangazi Belediyesi tarafından Soğanlı Mahallesi’nde inşa edilecek 100 bin metrekarelik Soğanlı Millet Bahçesi için çalışmalar başladı.BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediyesi, inşaat çalışmalarının startını verdiği Soğanlı Millet Bahçesi ile sadece Osmangazi’ye değil, tüm Bursa’ya en özgün yeşil alanlarından birini sunmaya hazırlanıyor.

Çevre Şehircilik Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) işbirliğinde inşa edilecek Soğanlı Millet Bahçesi için çalışmalar başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla başlatılan millet bahçeleri projesinin en güzel örneklerinden biri olacak olan Soğanlı Millet Bahçesi, toplam 100 bin metrekare alan üzerinde inşa edilecek. İçerisinde çok amaçlı etkinlik alanları, gezinti, yürüyüş ve koşu yolları, bisiklet yolları, meyve bahçeleri, ses ve koku bahçeleri, tematik bahçeler, piknik alanları, performans alanları, açık hava sergi alanları, koruluk ve çim alanlar, çocuk oyun alanı, oturma ve dinlenme alanları, açık otopark alanları, kondisyon sahası, futbol, basketbol ve voleybol sahaları ve millet kıraathanesinin yer alacağı Soğanlı Millet Bahçesi, yeşiliyle ve sosyal donatıları ile Bursa için cazibe merkezi olacak.

BURSA’NIN YENİ NEFES ALANI

Şantiye alanını ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceleyen Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, bölgede, bundan sonraki süreçte de kentsel dönüşüm çalışmalarının devam edeceğini söyledi.

100 bin metrekarelik alanda TOKİ işbirliğinde Millet Bahçesi projesi için de çalışmaların başlatıldığını kaydeden Başkan Dündar, "Osmangazi Belediyesi olarak bu bölgeyi kamulaştırmalar sonucunda elde ettik. Dev proje, yeşil ve sosyal donatılarının yanı sıra kültürel ve sportif alanları ile de Osmangazi’ye değer katacak. Bursa’nın yeşiline yeşil katacak olan proje, kentin merkezinde vatandaşların rahat nefes alabileceği ve güzel vakit geçirebileceği yeni bir cazibe merkezi olacak. İnşaat çalışmaları hızlı bir şekilde devam ediyor. Dev projemizi 2023 yılının ilk aylarında hizmete sunmuş olacağız. Osmangazi’ye ve Bursamıza Soğanlı Millet Bahçesi’nin hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.