Bursa Osmangazi'de çöp ev temizlendi
Bursa'da Osmangazi Belediyesi, etrafa kötü kokular yayıldığı şikâyeti ile gittikleri Yeşilova Mahallesi’nde çöp ev ile karşılaştı. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri çöp evi temizleyerek dezenfekte etti.BURSA (İGFA) - Yeşilova Mahallesi Vatan Sokak’ta bulunan bir evden çevreye yayılan kötü koku üzerine mahalle sakinleri, Osmangazi Belediyesi’ne şikâyette bulundu. İhbar üzerine adrese giden Osmangazi Belediyesi Temizlik İşleri ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri, evin çöplerle dolu olduğunu gördü.
Evin temizlenmesi için çalışma başlatan ekipler, uzun uğraşlar sonucu evden 2 kamyon dolusu çöp çıkarttı. Belediye ekipleri tarafından tamamen boşaltılan ev, ilaçlanarak dezenfekte edildi.
Çöplerin oluşturduğu ağır kokudan rahatsız olan bina sakinleri, evin temizlenmesiyle birlikte rahat bir nefes aldı.
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