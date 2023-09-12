Bursa Osmangazi'de Çırpan Mahallesi sakinleri Suriyelilerden dert yandı

Bursa’nın Osmangazi ilçesine bağlı Çırpan Mahallesi’nin sorunları 'Mahallemin Muhtaları'nda ele alındı. Haberde Mahalle Muhtarı Yusuf Demir, Suriyeli mültecilerin yoğunluğa dikkat çekti.Ahmet GÜNAY - Musa YEŞİLDAĞ - Herkes Duysun / BURSA (İGFA) - Herkes Duysun'da yayımlanan 'Mahallemin Muhtarları' programı kapsamında bu hafta, Bursa’nın Osmangazi ilçesine bağlı Çırpan Mahallesi’nin sorunlarını ve sıkıntılarını ele alındı.

Mahalle halkı ve esnafı Suriyeli mültecilerin oluşturduğu sorunlardan sıkça yakındı.

https://youtu.be/cbAbB7OQ0io

Çırpan Mahallesi vatandaşı Herkes Duysun mikrofonuna yaptığı değerlendirmede, “Güvenlik sıkıntısı var. Parkta kimliği belli olmayan kişiler dolaşıyor. İnsanların can güvenliği yok” ifadelerine yer verdi.

Mahalle Esnafı da “Sorunlarımızın başında Suriyeliler var. Kentsel dönüşüm bekliyoruz mahallede ve madde bağımlılarından şikayet var. Şu an okullarımızdaki en büyük sıkıntı Suriyeliler. Ben çocuğumu kaydettim, çocuğum kayıt yok diyor. Okullardaki kayıt sayısı ikiye katlanmış. Yirmi beş seneden beri bu mahallede yaşıyorum ve benim çocuğumu okula almıyorlar.” dedi.

“KENTSEL DÖNÜŞÜM BEKLİYORUZ”

Çırpan Mahalle Muhtarı Yusuf Demir ise yaptığı açıklamada, sorunların genellikle yerel yönetimler tarafından kolaylıkla karşılanabilen, eksiklerin kolaylıkla giderildiği bir mahalle olduğunu belirterek, "Son zamanlarda yerleşim yerindeki insanların değişmesiyle sorunlar çoğalmaya başladı. Sorunlarımızın arasında, caddelerimizin üstündeki sayıları bir hayli fazla olan rent a car dükkanları. Rent a carların apartmanında yaşayan sakinler, rent a carların tehditlerinden dolayı arabalarını evlerinin önüne park edemiyor ve mahalledeki esnafın %98’i Suriyeli esnaf ve ben muhtar olarak bir esnafın yanına gidip, oturup bir çay içemiyorum, bir sohbet edemiyorum. Çünkü Suriyeli, huyunu suyunu bilmiyorsun, dilinden anlamıyorsun. Böyle bir sıkıntımız var. Bir ihtiyacın olduğunda gidip Suriyeli’den alamıyorsun. Çünkü sattıkları ürünlerin tamamı kendilerine has, Halep ve Şam yöresine ait şeyler. Kentsel dönüşümün olması, bizim için çok iyi bir şey olacak" diye konuştu.