Bursa Osmangazi'de 'Bilgi Evleri' ikinci döneme hazır

Bursa'da Osmangazi Belediyesi’nin en önemli sosyal projelerinden biri olan Bilgi Evleri, birbirinden farklı eğitim programıyla yüzlerce vatandaşa hizmet veriyor.BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediyesi tarafından “Geleceği Şansa Bırakmıyoruz” düşüncesiyle hayata geçirilen Bilgi Evleri’nde, çocuk ve gençlerin eğitimine destek veriliyor.

Hüdavendigar Sosyal Gelişim Merkezi ile Demirtaş ve Emek Bilgi Evi’nde eğitim gören yüzlerce öğrenci, özgüveni yüksek bireyler olarak sevgiyle yarınlara hazırlanıyor. Akıl zeka oyunları, gitar, ney, resim, drama ve değerler eğitimleriyle hizmet veren merkez, aynı zamanda kültürel etkinlikleriyle çocukların yüzünü güldürüyor.

Uzman eğitmenler eşliğinde gerçekleşen atölye çalışmalarının ikinci döneminin Ağustos ayında başlayacağını belirten Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, çocukların sosyal hayatlarına katkı sağlayacak kültürel faaliyet alanları oluşturduklarını kaydetti.

Bilgi Evleri’nden yaz boyunca faydalanacak öğrencilerin birinci dönemlerini başarıyla sürdürdüğünü ifade eden Başkan Dündar, 1 ile 26 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek ikinci dönem eğitimlerimize katılmak isteyenlerin 29 Temmuz'a kadar merkezlerimize kayıt yaptırabileceğini sözlerine ekledi.