Son Dakika

Bursa Osmangazi'de Başkan Dündar esnafı kahvaltıda dinledi

GÜNDEM 17.10.2022, 11:49
Bursa Osmangazi'de Başkan Dündar esnafı kahvaltıda dinledi

Bursa'da Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Fidan Han’da esnaf ile kahvaltı yaptı. Başkan Dündar, kahvaltıda esnafın istek ve talepleri dinleyerek fikir alışverişinde bulundu.BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, sabahın bereketini esnaflarla paylaştı. Her fırsatta esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelmeye gayret gösteren Başkan Dündar, Fidan Han’da kurulan sofrada esnafla kahvaltı yapıp, sohbet etti.

Osmangazi Belediyesi olarak her zaman esnafa sahip çıktıklarını kaydeden Başkan Dündar, “Esnafımız, alış veriş merkezlerine karşı ayakta kalma mücadelesi veriyor. Bizler yaptığımız yatırımlarla ve hizmetlerle esnafımızın alışveriş merkezlerine karşı direncini arttırmak istiyoruz. Bizler her zaman esnafımızın yanındayız ve kendilerinden gelen talepleri de dinleyerek yapılması gerekenleri yerine getireceğiz.  Esnafımızın samimiyeti ve gülen yüzleri bizleri motive ediyor. Onlardan aldığımız bu pozitif enerji bizlere güç veriyor. Çalışmalarımızın odağında hep onlar oluyor ve olmaya da devam edecek” dedi.

Başkan Dündar, esnafın sıkıntı yaşamaması, vatandaşların da daha rahat alışveriş yapabilmesi için kendilerine iletilen talepleri dikkate alacaklarını söyledi.

Yorumlar (0)
16
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 17 Ekim 2022
İmsak 05:46
Güneş 07:10
Öğle 12:55
İkindi 15:57
Akşam 18:29
Yatsı 19:48
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 10 21
2. Başakşehir 9 20
3. Beşiktaş 10 19
4. Konyaspor 10 18
5. Trabzonspor 10 18
6. Fenerbahçe 8 17
7. Galatasaray 9 17
8. Kayserispor 10 16
9. Gaziantep FK 10 15
10. Kasımpaşa 10 13
11. Alanyaspor 10 12
12. Karagümrük 9 9
13. Giresunspor 8 8
14. İstanbulspor 9 8
15. Ankaragücü 8 7
16. Sivasspor 9 7
17. Antalyaspor 9 7
18. Hatayspor 9 7
19. Ümraniye 9 3
Takımlar O P
1. Keçiörengücü 9 18
2. Eyüpspor 9 18
3. Bodrumspor 9 17
4. Boluspor 8 15
5. Pendikspor 8 15
6. Sakaryaspor 9 15
7. Rizespor 8 13
8. Samsunspor 9 13
9. Tuzlaspor 9 12
10. Bandırmaspor 8 12
11. Manisa FK 8 12
12. Erzurumspor 8 9
13. Altınordu 8 9
14. Adanaspor 9 8
15. Göztepe 8 8
16. Altay 9 7
17. Gençlerbirliği 8 6
18. Ö.K Yeni Malatya 9 6
19. Denizlispor 9 2
Takımlar O P
1. Arsenal 10 27
2. M.City 10 23
3. Tottenham 10 23
4. Chelsea 9 19
5. M. United 9 16
6. Newcastle 10 15
7. Brighton 9 14
8. Liverpool 9 13
9. Brentford 10 13
10. Bournemouth 10 13
11. Fulham 10 12
12. West Ham United 10 11
13. Crystal Palace 9 10
14. Everton 10 10
15. Leeds United 9 9
16. Aston Villa 10 9
17. Wolves 10 9
18. Southampton 10 8
19. Leicester City 10 5
20. Nottingham Forest 10 5
Takımlar O P
1. Real Madrid 9 25
2. Barcelona 9 22
3. Atletico Madrid 9 19
4. Real Betis 9 19
5. Real Sociedad 9 19
6. Athletic Bilbao 9 17
7. Valencia 9 14
8. Osasuna 8 13
9. Villarreal 8 12
10. Rayo Vallecano 9 11
11. Celta Vigo 9 10
12. Mallorca 9 9
13. Espanyol 9 9
14. Sevilla 9 9
15. Girona 9 8
16. Getafe 9 8
17. Real Valladolid 9 8
18. Almeria 9 7
19. Cadiz 9 6
20. Elche 9 3