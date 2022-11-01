Bursa Osmangazi'de Başkan Dündar ayın ilk mesaisine esnaflarla başladı

Bursa'da Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, BESOB Başkanı Fahrettin Bilgit ile birlikte Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi’ni gezerek, esnafa 'hayırlı işler' diledi.BURSA (İGFA) - Bursa'nın Osmangazi ilçesinde Ertaş Çarşısı’ndan başladıkları gezilerinde sırasıyla Kapalı Çarşı, Alt Çarşı ve Uzun Çarşı’yı gezerek esnafı ziyaret eden Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ve Bursa Esnaf ve Sanatkârlar Odalar Birliği (BESOB) Başkanı Fahrettin Bilgit, esnafın sıkıntılarını ve taleplerini dinleyerek "hayırlı işler" diledi.

Esnaf ve vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Başkan Dündar, yolda karşılaştığı kent sakinleriyle sohbet edip, fotoğraf çektirdi.

İşyerlerini ziyaret ederek bir sıkıntısının olup olmadığının sorulmasından son derece memnun olan esnaflar, Başkan Dündar’a teşekkürlerini sundu. Dündar da, gerek yolda karşılaştığı vatandaşların ve gerekse ziyaret edilen esnafın ilgisinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Tarihi çarşıların, Osmanlı’dan günümüze Bursa ekonomisinin kalbinin attığı yerler olduklarının altını çizen Başkan Dündar, “Bursa, tarihten bu yana esnaf şehridir. Biz de esnaf dostu bir belediyeyiz. Çarşı esnafımızın, modern alış veriş merkezleri ile rekabet içerisinde yer alabilmesi için çarşılarımızda çeşitli çalışmalar yürüttük. Yapmış olduğumuz çalışmalar ile çarşılarımız modern bir görünüme kavuştu. Vatandaşlarımız konforlu bir şekilde alış veriş yapabiliyorlar. Esnafımız da çalışmalardan dolayı oldukça memnun. Allah tüm esnafımıza bereketli kazançlar versin” dedi.