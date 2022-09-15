Bursa Osmangazi'de başıboş atlar Zabıta'dan kaçamadı!

Bursa'da Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Yunuseli Mahallesi’nde yerleşim yerleri arasında başıboş dolaşan atları yakaladı.BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediyesi, hem çevreyi hem de hayvan sağlığını tehdit etmesi nedeniyle yoğun şikayetlere neden olan başıboş dolaşan atları yakalamak için çalışma başlattı.

Yunuseli Mahallesi’nde başıboş atlar dolaştığı yönünde ihbar alan zabıta ekipleri, mahallede dolaşan atları yakalayıp, kamyonlara yükledikten sonra Çiftçi Mallarını Koruma Başkanlığı’na teslim etti.

Trafikte sürücülere zaman zaman zor anlar yaşatmasının yanı sıra parklara zarar veren, çöp konteynerlerini de dağıtarak çevre kirliliğine sebep olan başıboş atların yakalanması mahalle sakinlerini de mutlu etti.

Atların sokak aralarında dolaşmasından dolayı tedirgin olduklarını belirten mahalle sakinleri, atların yakalanmasından dolayı belediye ekiplerine teşekkür etti