Bursa Osmangazi'de 86 metruk bina yıkıldı

Bursa'da Osmangazi Belediyesi, hem vatandaşlar hem de çevre için tehlike arz eden metruk yapıların yıkımını sürdürüyor.BURSA (İGFA) - Özellikle uyuşturucu madde kullanıcılarının mesken edinmeleri sebebiyle mahalle sakinlerinin şikâyetine sebep olan metruk binaların yıkılması için hummalı bir çalışma yürüten Osmangazi Belediyesi, 2022 yılında bugüne kadar 86 metruk binayı yıktı.

Ayrıca mülk sahipleri tarafından tadilatı yapılan 30 binanın da metrukluğu giderildi.

Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri, son olarak Selamet Mahallesi 8. Gündüz Sokak üzerinde bulunan metruk binayı yıktı. Vatandaşlar için tehlike arz eden binanın yıkılması mahalle sakinleri de oldukça memnun etti.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, halkın can ve mal güvenliğini tehdit eden metruk binaları, yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere göre yıkmaya devam edeceklerini söyledi.