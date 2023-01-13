Bursa Osmangazi'de 200'e yakın kaçak ve metruk yıkıldı

Bursa'da Osmangazi Belediyesi, kaçak yapılaşmaya karşı yürüttüğü kararlı mücadele neticesinde 2022 yılında 100 kaçak yapıyı yıktı. Belediye ekipleri, yıl içerisinde 99 metruk yapının da yıkımını gerçekleştirerek ilçeye nefes aldırdı.BURSA (İGFA) - Kaçak yapılaşmaya karşı kararlı ve etkin bir mücadele ortaya koyan Osmangazi Belediyesi, kent merkezinden kırsal bölgelere kadar ilçe genelindeki imara uygun olmayan kaçak yapıları tespit ederek yıkımını gerçekleştiriyor. Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri tarafından 2022 yılında kaçak olduğu belirlenip yasal işlemleri tamamlanan 100 ruhsatsız yapı yıkıldı.

Belediye yetkilileri, vatandaşları ruhsatsız ve kaçak yapılaşmaya yönelmemeleri hususunda her fırsatta uyarıyor.

Osmangazi Belediyesi, özellikle uyuşturucu madde kullanıcılarının mesken edinmeleri sebebiyle mahalle sakinlerinin şikayetine sebep olan metruk binaların yıkılması için de hummalı bir çalışma ortaya koydu. Belediye ekipleri, 2022 yılında 99 metruk binayı yıktı. Ayrıca mülk sahipleri tarafından tadilatı yapılan 34 binanın da metruk durumdan kurtardı.