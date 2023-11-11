Bursa Osmangazi Belediyesi’nden İsrail’e TROY’lu boykot

Bursa Osmangazi Belediyesi Filistin’de katliam yapan işgalci İsrail’i destekleyen tüm finansal sistemden çıkma kararı aldı.

BURSA (İGFA) - İsrail’in Filistin’de yaptığı katliamlara her koşulda tepki gösteren Bursa Osmangazi Belediyesi, İsrail’i destekleyen kurum ve kuruluşlara karşı boykot başlatmıştı. Geçtiğimiz günlerde İsrail’i destekleyen içecek markalarının belediyenin sosyal tesislerinde satışını durduran Osmangazi Belediyesi, yaptığı boykotlara bir yenisi daha ekledi. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, tüm dünyanın gözü önünde Filistin’de soykırım yapan İsrail’i destekleyen finansal sistemi boykot ederek yerli ve milli ödeme yöntemi olan TROY karta geçme kararı aldıklarını açıkladı.

Osmangazi Belediyesi bünyesindeki tüm çalışanlar, maaş kartlarının TROY karta geçmesi için anlaşmalı bankaya başvuruda bulunurken, işgalci İsrail’in katliamlarına sessiz kalmadıklarını belirtti.